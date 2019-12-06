Москвичи выстроились в очередь за крысами к Новому году

Новый 2020 год пройдет под знаком Металлической Белой Крысы. Самое время задуматься о подарках для родных и друзей. Можно купить любимое лакомство крысы – сыр. На удачу – статуэтки и амулеты в виде крысы. Неуместными будут фигурки в виде лисы или собачки, и особенно – живой котенок. А вот живого крысенка можно подарить. Москвичи уже обзванивают зоомагазины, чтобы купить пушистых грызунов, но их не так-то и много, поэтому выстраиваются в очереди (электронные).

Белые лабораторные

Захожу на несколько сайтов, где продают животных, а там значится, что крысята закончились - нет в наличии. В магазинах говорят, что могут меня записать в очередь и когда крысят привезут, то мне позвонят. Сразу предупреждают, что таких интересующихся, как я, уже несколько человек. Звоню по телефону в магазин «Пантерик».

- Еще два дня назад были по 300 рублей штука, - говорит продавец.

- Так дешево? – удивляюсь.

- А вы думали, что по цене кота будет? У нас же обычные белые лабораторные крысы с красными глазами.

В наличии нашлись крысы и мышки в магазине «Динозаврик». Здесь продают мышек подростков по 114 рублей, взрослых мамочек временно не продают, потому что они кормят деток. Есть темно-серые декоративные крысы по 680 рублей.

Хотя сама крыса недорогая, все что ей нужно обойдется в круглую сумму - около 5 тысяч рублейФото: Алиса ТИТКО

- А лучше подарить мышку или крысу? – спрашиваю по телефону.

- Приходите и посмотрите на них в магазине. Мышка маленькая – около 10 см, а крыса декоративная – около 20 см. Нужно подержать на руках и понять, - говорит продавец из магазина «Динозаврик».

Нашлись крысы и в сети магазинов «Бетховен» - есть возле метро «Отрадное», «Пражская», «Проспект Вернадского», «Люблино» и в других. Еду в магазин на улице Ладожская, это возле метро «Бауманская».

- В наличии две крысы Дамбо. Это мальчики. Окрас серый и серо-белый. Они месячные, немного подрастут еще, - говорит продавец.

- А что для крысы нужно купить, чтобы взять домой? – интересуюсь.

- Сразу скажу, что лучше взять друга – еще одно крысенка. Иначе ему будет скучно одному в клетке. Нужна сама клетка, иначе будете искать по всей квартире. Ну, и все необходимые аксессуары и корм (см.ниже «Что нужно крысе»).

- Крысы живут недолго же?

- Три года. Но могут и пять при правильном уходе.

- А если не крысу, то кого взять?

- Есть шиншиллы, но с ними сложнее – нужно соблюдать температурный режим, купать нельзя. Это крысу под кран и помыл быстро. Хомяки ленивые, склонны к ожирению, легко простужаются. С крысами проще всего.

Эксклюзивные крысята

На сайте «Авито» предлагают купить 7-дневных породистых крысят. Да-да, они разных типов: по ушам (дамбо и декоративные), окрасу шерсти (стандарт, корица, лавандовый, жемчужный, платиновый, темно-шоколадный). В зависимости от цвета стоимость крысы – от 100 до 1000 рублей. Крысы сатиновые (гладкая шерсть) – от 1000 рублей, бесхвостые – от 2500 рублей, сфинкс (голые) – от 5000 рублей.

Москвичи выстроились в очередь за крысами к Новому годуФото: Алиса ТИТКО

- Они ручные, ласковые и общительные. При выборе можно познакомиться с родителями крысенка и каждого малыша взять на ручки, чтобы посмотреть насколько он ручной и контактный. В целом, крыски приучены к рукам, отлично контактируют с детьми, даже общаются с собаками, - рассказывает продавец, заводчик, ветеринарный врач-зоолог Евгения.

К тому же ветеринарный врач предлагает приютить вашего крысенка на время отъезда - за отдельную плату его покормят и погладят.

Как правило, заводчики готовы чипировать крысят и выдать покупателям ветеринарные документы. А также дать рекомендации по уходу, проконсультировать по покупке клетки, переноски, кормушки и поилки.

- Наполнитель крысам можно только из кукурузы или крупные опилки из древесины лиственных пород (липа или береза), другие опасны для здоровья, - говорит Евгения и обещает скидку при покупке двух крысят.

Что нужно крысе?

- просторная клетка – 2560 рублей,

- поилка – 170 рублей,

- керамическая тарелка для еды – 250 рублей,

- корм с пшеницей – 179 рублей на месяц,

- корм с сушеными бананами – 247 рублей на месяц,

- сено – 340 рублей,

- гранулы кукурузные – 300 рублей,

- деревянный домик – 500 рублей,

- вода очищенная – 150 рублей,

- деревянная насадка для стачивания зубов – 250 рублей.

Всего: 4946 рублей + 360 рублей (сама крыса) =5306 рублей

Крысе нужна ласка и фрукты

Валентин Рыльников, доктор биологических наук:

- Крыса - это прекрасный подарок на Новый год для тех, кто любит грызунов. Но к ней, как, впрочем, и к любому животному, будь то кошечка или собака, нужно найти подход. Из грызунов крыса – самый умный зверек, это доказано учеными. Они не кусаются. Точнее, если ее не забивать в угол, создавая опасность – в такой ситуации любое животное будет защищаться. Но домашняя крыса – это добрый пушистый зверек. Ее нужно гладить, играть с ней, кормить мясом и фруктами, можно налить молочка и дать кусочек сыра – в принципе, любую еду из холодильника. Крысы очень дружелюбные, если будете выпускать из клетки, то она будет с вами возле компьютера и спать на одной подушке. Если передумайте содержать крысу, то легче всего ее выгнать из дома и, поверьте, она не пропадет – найдет в первом же подвале и друзей, и еду, но лучше написать объявление и отдать животное в хорошие руки.

Характеристики

Крыса Дамбо – 15-20 см, 250-500 граммов, количество детенышей – от 9 до 20. Породу вывели в 1991 году в Калифорнии. Отличительная характеристика – большие округлые уши. Хвост длинный, шерсть может быть вьющейся. Менее активные, чем их сородичи.

Крыса Декоративная – 8-30 см, 350-700 граммов, количество детенышей – от 9 до 20. Самцы более ласковые и спокойные, зато самку можно приручить и научить ходить в туалет в одно и тоже место. Хвост голый, либо покрытый коротким волосом.

Что еще

Маленькие бельчата

Можно попробовать приручить белочку. Да-да, белки – это лесные грызуны. Их сходство с крысами не только внешне, но и по питанию зерном, орехами, крупами, фруктами. Но все же белочки миловиднее. На «Авито» мне попалось одно интересное предложение – продаются пятимесячные бельчата по 2500 рублей. Сразу предупреждают, что грызуны не ручные, но обещают, что они быстро адаптируются к клетке и человеку.