Наше Подмосковье. Смотри и помни

О войне у Дмитрия Ивановича Куликова тяжелые воспоминания. Ему было всего 15, когда в декабре 1941-го фашисты подходили к Москве. Ближе всего - со стороны Лобни. Дима Куликов, как и тысячи других горожан, помогал копать противотанковые рвы. Врага не пустили.

В действующую армию Дмитрий Иванович попал в феврале 1943-го, когда ему еще и 18 не было. Отучился на шофера и поступил в 57-ю танковую бригаду. Боевое крещение парень получил на Курской дуге. Во время великой танковой битвы он на своем грузовике ЗИС-5 подвозил на передовую артиллерийские снаряды. Потом была Польша, Чехословакия, Венгрия. 9 мая 1945-го он встретил в госпитале небольшого баварского городка, где лежал с осколочным ранением.

Но, встречаясь с молодежью, Куликов чаще всего вспоминает декабрь первого года войны. И себя, подростка.

- Я помню солдат из свежих частей, которых подвозили к городу, - рассказывает ветеран. - Они были с Дальнего Востока. Около Лобни были жесточайшие бои. А 5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск...

«СПАСИБО, ЧТО В СТРОЮ»

5 декабря 1941-го. Переломный момент Великой Отечественной войны. В каждую годовщину этого события губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв встречается с участниками войны и теми, кто ковал победу в тылу.

Вчера в Архангельском, в Музее техники Вадима Задорожного, Андрей Воробьёв вместе с ветеранами, юнармейцами и ребятами из поисковых отрядов поговорили о патриотическом воспитании, сохранении памяти о подвиге нашего народа.

- Спасибо вам, что вы есть, что по-прежнему в строю, - обратился к ветеранам Андрей Воробьёв. - По-прежнему радуете нас своими рассказами, воспоминаниями. Это очень важно для молодежи, для нашего поколения. Время - штука суровая, многое забывается, поэтому такие встречи для нас имеют особый смысл.

Для ветеранов провели экскурсию по музею, где собрана уникальная боевая техника, многие модели которой вообще сохранились в единственном экземпляре.

Ветеран Дмитрий Куликов рассказал юнармейцам о годах войны. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

ФИЛЬМ О МОЛОДЫХ И ДЛЯ МОЛОДЫХ

Губернатор, ветераны и юнармейцы стали первыми зрителями трейлера нового фильма «Подольские курсанты». Подвиг молодых ребят, осенью того же 1941 года защищавших юго-западные подступы к столице, - один из самых пронзительных эпизодов битвы за Москву. Чтобы предотвратить прорыв немецких войск, в начале октября на Ильинский рубеж под Малоярославцем и еще на несколько участков были переброшены из Подольска 3,5 тысячи 17 - 18-летних курсантов артиллерийского и пехотного военных училищ. Вчерашние мальчишки держали оборону, дав возможность советским войскам перегруппироваться и закрыть столицу с этой стороны свежими силами.

Как ни странно, большое кино о подольских курсантах снимают впервые. Работу над фильмом начали летом прошлого года. Материалы были переданы Центральным архивом Минобороны РФ Благотворительному фонду имени Подольских курсантов. Идею фильма поддержал министр обороны РФ Сергей Шойгу. В ролях - Сергей Безруков, Евгений Дятлов, Даниил Спиваковский, знакомый всем по сериалу «Диверсант» Алексей Бардуков.

Продюсер «Подольских курсантов» Игорь Угольников рассказал, что фильм выйдет в будущем году к 75-летию Победы:

- Фильм сделан о молодых людях и для молодых. Чтобы наша молодежь могла поставить себя на место тех пацанов, которые защищали Отечество. И подумать: а как бы я поступил в этой ситуации?

Кстати, в съемках были задействованы многие экспонаты Музея техники Вадима Задорожного - советские и немецкие танки, самоходки, грузовики, пушки. Всего - до 70 единиц. Сам Вадим Задорожный был одним из инициаторов съемок фильма:

- Эта история многие годы была известна широкой общественности. О ней все знали, но по-настоящему не была рассказана. И в течение многих лет я носил внутри себя мысль рассказать об этом так, чтобы вся страна помнила этих мальчишек...

НОВЫЙ МУЗЕЙ ЗОИ

9 Мая, к 75-летию Победы, откроется музейный комплекс Зои Космодемьянской. Сейчас его строят в подмосковной деревне Петрищево, где в ноябре 1941 года фашисты казнили 18-летнюю партизанку.

Общая площадь нового здания музея превысит 2 тысячи квадратных метров. Экспозиция разместится в 7 интерактивных залах, посвященных истории жизни и подвигу Зои Космодемьянской, Москве и Подмосковью в годы Великой Отечественной войны, истории партизанского движения.

Планируется, что к 31 декабря строительство будет полностью завершено и специалисты приступят непосредственно к формированию экспозиции.