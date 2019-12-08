2019-12-08T00:43:48+03:00
Дом. Семья

"Комсомольская правда" представит лучшие книги под своим изданием на ярмарке Non/fiction

Ярмарка проходит в Москве с 5 по 9 декабря
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
"Комсомольская правда" представит лучшие книги под своим изданием на Non/fiction"Комсомольская правда" представит лучшие книги под своим изданием на Non/fictionФото: Александр СИДОРЕНКО
Изменить размер текста:

Издательский дом "Комсомольская правда" за последнее время выпустил огромное множество очень популярных и успешных книг в жанре нон-фикшн. Вниманию читателей предлагаются фолианты, реальные истории, книги о путешествиях и таинственных расследованиях, которые вышли в свет по издательством "Комсомолки".

И это лишь малая часть из того, что представит издательский дом на ярмарке non/fiction, которая проходит эти дни в Москве.

«Главные документы ВОВ», «Главные документы В.Ч.К.». Реальные истории — мощная и честная «Правда о Чернобыле», очень личная «Счастлива без рук» Маргариты Грачевой, иронично-эстетская «Слава блогу» Евгения Фиста. Книги о путешествиях (географические энциклопедии) и таинственные расследования, включая бестселлер «Тайна перевала Дятлова. Кулинарные книги — яркие, красивые, сочные, на любой вкус: про выпечку хлеба, десерты, шашлыки и даже наливки. Психология, ЗОЖ во всех его проявлениях и много-многое другое. К Новому году самое время обратить внимание на авторские настенные календари и симпатичные девичьи блокноты-мотиваторы. Отдельная тема — ироничные и традиционно немного провокационные блокноты Васи Ложкина — наш бестселлер, расхватывают в одно мгновенье, так что стоит поторопиться.

Все эти новинки и признанные хиты продаж можно будет лично увидеть и полистать на стенде "Комсомольской правды".

Стенд "Комсомолки" на ярмарке Non/fiction

Стенд "Комсомолки" на ярмарке Non/fiction

Найти "Комсомолку" на ярмарке non/fiction просто. Мы находимся рядом с амфитеатром, наш стенд - Р16. Приходите с 5 по 9 декабря. Адрес: Гостиный Двор, Ильинка, 4. Часы работы: с 11.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Даст ли банк второй кредит, если не выплатил первый?
Решили с женой взять кредит на ремонт квартиры. Но у меня уже есть автокредит. Сосед говорит, что по новым правилам банк не даст мне второй. Правда ли это? И какие условия нужно выполнить, чтобы получить деньги? Андрей, Красноярск
Новости 24
Пассажиры МЦД будут ежедневно экономить на поездках по Москве до 50%
На МЦД перевезли более 550 тысяч человек за день
85 % пассажиров МЦД считают, что качество поездок существенно улучшилось
Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро введено в график
В Москве автомобиль врезался вестибюль станции МЦК
Погода в Москве на 7 декабря 2019 года: снег с дождем и гололедица
Генсек Международного союза общественного транспорта оценил Московские диаметры
Прививку от гриппа в Подмосковье можно будет сделать до конца года
С 9 декабря проезд на МЦД станет платным
Погода в Москве на 6 декабря 2019 года: плюсовая температура и сильный ветер
В Москве пройдет первый сольный концерт ЮРКИССА
Мальчик по имени Король Лев родился в Подмосковье
В подмосковной аварии погибли два человека
В рамках новогодних акций москвичам предложат написать письма Деду Морозу
В Москве задержали банду, торговавшую поддельными полисами КАСКО
Центр Москвы станет пешеходной зоной на 10 праздничных дней
Погода в Москве на 5 декабря 2019 года будет ветреной
В Москве к полуночи высота снежного покрова достигнет 6 сантиметров