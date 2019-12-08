В Москве полностью обновят парк трамваев и трамвайные пути

Хоть и говорят некоторые, что трамваи - якобы давно изживший себя вид городского транспорта, на самом деле - нет. Все-таки современные комфортные модели многократно отличаются от металлических коробок 40-50-х, которые с нашими-то нынешними претензиями к комфорту выглядят уже, конечно, не ахти. Те были угловатые, неудобные, слишком шумные. А современные модели - с мягкими креслами и системой зарядки гаджетов, Wi-Fi и кондиционерами, ездят тихо.

По статистике, сегодня в столице ежедневно трамваями пользуются до 670 тысяч пассажиров. Поэтому Москва намерена и дальше развивать трамвайную инфраструктуру. Меняют парк, перекладывают пути.

- На сегодняшний день более мы поменяли уже до 50% парка, - рассказал журналистам заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. - В основном это трамваи отечественного производства, модели «Витязь-М». До 2023 года мы планируем полностью поменять все трамвайные вагоны.

К тому времени будет на 100% обновлена и рельсовая система, которой фактически не занимались до 2010 года. Например, в минувшем году реконструировали 32 км трамвайных путей, задача на будущий год - 50 км.

Кроме того, за последние несколько лет почти 500 километров трамвайных линий были отделены от проезжей части. И эта работа продолжается.

- Уже в 2020 году процентов 80 всех трамвайных маршрутов будут работать по тактовому расписанию, - заявил Максим Ликсутов. - Минимальный интервал между трамваями в час пик будет составлять 5-6 минут. До 12 минут - в остальное время.