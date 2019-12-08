В Парке Горького появились фигуры гигантских медведей

Со снегом Москве в этом году пока совсем не везет. А праздничного настроения уже ох как хочется! В Парке Горького к Новому году установили фигуры гигантских медведей. Белые мишки высотой около десяти метров стоят на Пушкинской набережной неподалеку от Крымского моста. Еще несколько фигур расположились в других частях парка.

Строители рассказывают, что остались буквально последние штрихи: уже через несколько дней сказочные персонажи после наступления темноты будут переливаться электрическими огоньками.

Монтаж огромных инсталляций еще продолжается.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фигуры пока еще огорожены. Идут ремонтные работы. Но многие гости парка - взрослые, и дети - уже с удовольствием делают селфи на фоне Умки из известного мультика и его мамы. (Они, конечно же, сразу узнаются).

Стоит отметить, что прошлой зимой светящаяся инсталляция «Белые медведи и медвежата» выставлялась на проспекте Мира недалеко от ВДНХ и стала одной из главных новогодних достопримечательностей этой части города. И вот теперь она перебралась в Парк Горького.

Гости парка Горького уже делают селфи с белыми мишками.Фото: Михаил ФРОЛОВ