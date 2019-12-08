«Мой ребенок стал инвалидом»: После жалоб роженицы в Москве арестовали бывшего главврача роддома

В московском роддоме №27 (при ГКБ имени Спасокукоцкого) - скандал. 6 декабря стало известно, что своего поста лишилась главврач роддома Марина Сармосян, а также все ее заместители и некоторые врачи. В учреждении продолжают принимать роды силами медперсонала других столичных роддомов, экстренно переброшенных в Коптево. Сообщается, что сразу после увольнения Сармосян была задержана сотрудниками Следственного комитета, а в субботу, 7 декабря, Савеловский суд Москвы принял решение об ее аресте на два месяца. Женщине предъявлено обвинение по статье «Халатность».

Известно, что причиной послужили жалобы несколько москвичек, в течение последнего года рожавших в 27-м роддоме. Одна из них - Мария Касаткина.

В феврале женщину привезли в роддом на машине скорой помощи. Изначально она планировала рожать своего четвертого ребенка в другом учреждении, но воды внезапно отошли раньше срока и врачи приняли решение везти ее именно в Коптево. Полицейским женщина заявила, что у нее не было показаний для эпидуральной анастезии, однако врачи все-таки вкололи препараты (они вводятся через катетер в район позвоночника, - Авт.). Вскоре стало понятно, что у роженицы очень слабая родовая деятельность. Медики приняли решение выдавить плод из утробы. Ребенок появился на свет с кефалогематомой (так называют родовую травму, кровоизлияние между костями черепами и надкостницей), уже десять месяцев малыш лежит в больнице и питается только через зонд... Стоит отметить, что выдавливание плода в России было официально запрещено в 1992 году из-за повышенной опасности метода, но в некоторых роддомах его продолжают практиковать.

- Из-за врачей мой ребенок стал инвалидом, - заявила Касаткина.

По словам источников в правоохранительных органах, в уголовном деле фигурируют четыре эпизода родов с осложнениями, один из них - с летальным исходом.

По версии следствия Марина Сармосян, как руководитель роддома, обязана была следить за методами работы своих подчиненных.

Между тем, в интернете можно найти множество негативных отзывов о работе роддома и лично Марине Сармосян.

«Она (Сармосян, - Авт.) заставила мою супругу рожать естественным образом ребёнка при весе 4.38кг, - пишет москвич Сергей Носенко. - Сыну повезло, последствия идиотского решения прошли. А вот жене повезло меньше, ибо акушер не догадался сделать надрез и отвратно зашила разрыв. Последствия два года чинили».

«В 27 роддоме все ради бабла - неискренние улыбки в дни открытых дверей!» - Марина Жура.

«Чудом выжила и слава Богу, что после выдавливания и вакуума ребенок не сильно пострадал», - Алла Бибикова.

В то же время в Интернете появилась петиция в защиту медика. В настоящий момент ее подписали около 1200 человек.

«Мама работает в Москве акушером-гинекологом более 20 лет, она кандидат медицинских наук, отмечена многочисленными грамотами и дипломами, - сообщила в соцсетях дочь арестованного врача Тамара. - Она всегда была увлечена своей профессией, можно сказать жила на работе».

Известно, что на пост главврача роддома №27 Марина Сармосян была назначена в начале 2018 года.

«За время ее работы в 27 роддоме появились на свет больше 5000 малышей, роддом и его коллектив были отмечены различными грамотами и благодарностями. В ноябре роддом получил международный статус ВОЗ и ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку».

К сожалению, как в любом роддоме, были и сложные случаи. Иногда, не смотря на усилия врачей и точное соблюдение медицинских стандартов и протоколов, у пациентов возникают осложнения, которые приводят к заболеваниям и проблемам со здоровьем...»