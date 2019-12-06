2019-12-06T11:58:35+03:00
Происшествия

Секс-коуч под подпиской он невыезде продолжает вести тренинги и не доволен, что прокуратура закрывает его канал на You Tube

Денис Байгужин, впервые заговорил после обвинений в мошенничестве [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Денис Байгужин «прославившийся» на всю страну после того как решил заработать на акциях своей несуществующей бизнес империиДенис Байгужин «прославившийся» на всю страну после того как решил заработать на акциях своей несуществующей бизнес империиФото: ВКонтакте
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Секс-коуч Денис Байгужин «прославившийся» на всю страну после того как решил заработать на акциях своей несуществующей бизнес империи, сейчас находится под подпиской о невыезде. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Напомним, в списке пострадавших 10 женщин, которые передали Байгужину более 11 миллионов рублей. Тот обещал платить дивиденды, но, как говорится, обещать не значит жениться. Сам же он на своих тренингах сулил клиенткам богатых женихов. За пять лет он провел более тысячи мастер-классов по всей стране и выпустил две книги.

Это уже потом выяснилось, что автор бестселлеров о том, как дурить богатых мужчин, сам был судим за мошенничество. В нулевых он открыл в Москве нелегальное частное детективное агенство. Учитывая былые заслуги, на этот раз ему светит по-максимуму: до семи лет тюрьмы. Но самого Дениса это, похоже, волнует мало.

- Он продолжает вести тренинги и обманывать клиенток, - возмутилась Алена Мангур, у которой Денис выманил более шести миллионов рублей. - Создается такое ощущение, что его кто-то прикрывает. При этом он нагло и публично оскорбляет российские правоохранительные органы, и всех русских людей.

Дениса Байгужина подозревают в мошенничестве Фото: ВКонтакте

Дениса Байгужина подозревают в мошенничествеФото: ВКонтакте

Новое видео после нескольких недель молчания он опубликовал на своей странице в социальной сети.

- У меня запрет на въезд в Украину. Ха-ха. Прокуратура вообще пытается закрыть мои тренинги. Даже в России. Понимаете, они просто закон не могут придумать, который бы запретил мне обучать. Никому не нужны обезжиривающие «байгужанки», хищницы, - жалуется подписчикам Денис. - Пытаются запретить мне писать и издавать книги. Короче, «байгужанство» - под запретом. Мой канал на You Tube пытаются закрыть. Кстати, если вы еще не смотрели ролики, то смотрите. Потому что точно скоро мой канал закроют. Это такая атака. А все потому что содержанки — это опасные женщины для страны. Всем нужно, чтобы вы работали, платили налоги и сосали у нищебродов. А нам это не интересно. Пусть идут в ад!

На связь с журналистами Денис Байгужин по-прежнему не выходит. «Комсомолка» продолжает следить за ходом расследования этого уголовного дела.

Секс-коуч, который обещал москвичкам богатых мужей сколотил финансовую пирамиду на доверчивости самых красивых девушек Москвы.

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Дениса Байгужина подозревают в мошенничестве [видео, фото]

ИСТОЧНИК KP.RU

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