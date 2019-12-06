2019-12-06T16:35:55+03:00
Общество

В Москве умер ученый-математик, который случайно выпил «Крота»

Олегу Ивашёву-Мусатову больше двух недель пытались помочь лучшие медики страны
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Олег Ивашёв-Мусатов. Фото:msu.ruОлег Ивашёв-Мусатов. Фото:msu.ru
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В Москве умер прославленный математик 91-летний Олег Ивашёв-Мусатов. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» сообщил собственный источник в НИИ им. Склифосовского. В середине ноября он случайно выпил жидкость для очистки труб «Крот».

- Скончался 3 декабря в токсикореанимации института. Он толком в сознание не приходил, - прокомментировал источник.

Врачи больше двух недель боролись за жизнь заслуженного преподавателя МГУ, но у него были слишком сильные ожоги пищевода и желудка. Напомним, автор известных учебников по математике Олег Ивашёв-Мусатов попал в токсикологическое отделение Склифа 15 ноября. Ученый хотел попить воды, но по ошибке взял бутылку с ядовитым содержимым.

До Ивашёва-Мусатова «Кротом» отравился российский продюсер Бари Алибасов. Его представители были готовы помочь семье преподавателя, если те будут судиться с производителями чистящего средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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