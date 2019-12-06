В кинотеатре «Октябрь» покажут шедевры мирового кино за 150 рублей

С 9 декабря в киноцентре «Октябрь» (ул. Новый Арбат, д. 24, ст. м. «Арбатская») запускают акцию «Шедевры мирового кинематографа». На специальных показах можно будет увидеть фильмы знаменитых отечественных и зарубежных режиссеров по билетику всего за 150 рублей. Напомним, с этого месяца «Октябрь» приютил в своих залах закрытый киноцентр «Соловей» на Красной Пресне. Там как раз и крутили премьеры и классику кино по дешевым билетам - в среднем от 100 до 300 рублей.

Теперь на его месте поставят высотный многофункциональный комплекс с жильем, спортцентром и новыми просторными кинозалами. Как обещает инвестор, «птичка» туда вернется. Но пока старое здание сносят и только собираются строить новое, дело «Соловья» продолжает «Октябрь».

Недорогие сеансы будут крутить днем в большом зале киноцентра. Ближайшие показы - в декабре и все январские каникулы. Расписание будет дополняться, но уже сейчас можно купить билет на сайте: https://karofilm.ru/art?&event=512.

- Мы будем расширят репертуар и надеемся проводить такие показы постоянно, - сообщила Ольга Зинякова, президент сети кинотеатров «КАРО».

В афише - последний фильм Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный», исторический эпик «Ватерлоо» Сергея Бондарчука, советско-японский «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, музыкальная комедия «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова.

Зрители увидят и такие редкие для большого экрана шедевры отечественного кино как культовая военная драма «Восхождение» Ларисы Шепитько, новаторский «Город Зеро» Карена Шахназарова, советскую музыкальную комедию «Кубанские казаки» Ивана Пырьева, фильм-балет «Спартак» Вадима Дербенева и Юрия Григоровича, «Парад планет» Вадима Абдрашитова, экранизацию пьесы Чехова «Дядя Ваня» Андрея Кончаловского.

Из зарубежной классики - драма «Семейный портрет в интерьере» режиссера Лукино Висконти, итало-французская мелодрама «Бассейн» Жака Дере с Аленом Делоном и Джейн Биркин в главных ролях. В программе также и современное знаковое кино - «Меланхолия» Ларса фон Триера, «Сломанные цветы» Джима Джармуша, «Мои черничные ночи» Вонга-КарВая, «Великая красота» Паоло Соррентино, «Твин Пикс: Огонь иди за мной» Дэвида Линча.