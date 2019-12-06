В Подмосковье отец четыре года насиловал свою дочь, а мать делала вид, что не замечает

5 декабря в следственный отдел в Подмосковье обратилась 16-летняя Оксана Вересаева (*все имена изменены). Девушка заявила: ее насилует родной отец. Уже четыре года и — в изощренных формах. Об этом сообщил источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах.

— Когда мне было 12, он предложил поиграть. Тогда все случилось первый раз. Потом еще раз, и еще. Все эти годы он принуждает меня к сексу, — рассказала девочка в отделении.

В семье Вересаевых четыре ребенка, Оксана — старшая. Мама девушки, ее братья и сестры знали об изнасилованиях, но внимания не обращали. Рассказать взрослым о том, что происходит дома, Оксана, первокурсница местного колледжа, боялась. Да и папу подставлять не хотелось. На странице девушки в соцсетях много постов про отцовскую любовь и призывов вроде «Кто любит свою семью — ставьте лайк».

Отец Оксаны — 38-летний Василий Вересаев. Мужчина был судим за кражу со взломом, нигде не работал и сидел дома. Жили Вересаевы на зарплату матери девушки. Правда, где она работает, неизвестно. Судя по фото в соцсетях, в роскоши семья не купалась.

В какой-то момент 16-летняя Оксана все-таки не выдержала издевательств и пошла в следственный отдел. Против Василия Вересаева возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Отец девушки вину признал. За насилие над малолетней дочкой ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

- Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы, - прокомментировала старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий.

С Оксаной сейчас работают медики. Скорее всего, после этого девушку направят в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.