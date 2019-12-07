Крылатское и Нижние котлы: куда поедем на новых московских автобусах
На чем поедем...
На маршруты выйдут современные и комфортные автобусы экологического класса «Евро-5». Транспорт оснастят системами видеонаблюдения, кондиционирования и отопления, а также информационными табло и электронными указателями маршрута. В автобусах будет действовать единая для города система оплаты проезда. В них также предусмотрят пандусы для удобства маломобильных горожан и пассажиров с детскими колясками.
Всего по 16 маршрутам будет ходить 107 автобусов.
...и куда
Автобусы начнут перевозить пассажиров на юге, юго-востоке, юго-западе, западе и северо-западе города, а также на территории ТиНАО. Они будут следовать до станций метро и МЦК, железнодорожных платформ, социальных учреждений и торговых центров.
Например, горожане смогут добраться до станций метро «Южная», «Коломенская», «Академическая», «Крылатское», «Красногвардейская», «Царицыно», «Коммунарка», «Бунинская аллея», до железнодорожных платформ Нижние Котлы, Бирюлево-Товарная, Бирюлево-Пассажирская, Бутово (МЦД-2), Покровское (МЦД-2), Царицыно (МЦД-2). Кроме того, автобусы будут делать остановки у больниц, детских садов и школ.
Планируется, что они будут курсировать по следующим направлениям:
- метро «Красногвардейская» - «Улица Красного Маяка, 10»;
- «Улица Академика Янгеля» - «Битцевская аллея»;
- «Нагорный бульвар» - метро «Нагорная»;
- метро «Ленинский проспект» - метро «Ленинский проспект»;
- «Крылатское» - «ВКНЦ»;
- «Захарьино» - «Захарьино»;
- «Капотня» - «6-й микрорайон Жулебина»;
- метро «Нагатинская» - метро «Коломенская»;
- «Харьковский проезд» - «Платформа Бирюлево- Пассажирская»;
- метро «Прокшино» - «ММЦ УФМС»;
- метро «Коммунарка» - «Кувекино»;
- метро «Прокшино» - метро «Коммунарка»;
- метро «Прокшино» - «2-й микрорайон Южного Бутова»;
- «Троицк (микрорайон В)» - «Троицк (микрорайон В)»;
- «Карамышевский проезд» - метро «Краснопресненская»;
- «Матвеевское» - метро «Краснопресненская».
ИСТОЧНИК KP.RU