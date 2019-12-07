В «Бородинской битве» появилась музейная гостиная

- Есть вещи, которые посетители не видят, - рассказывает директор «Бородинской битвы» Владимир Преснов. - Отремонтировали инженерные системы, заменили кондиционеры. Еще мы сделали то, чего очень не хватало: музейную гостиную. Там посетители смогут отдохнуть и обменяться впечатлениями. Там же будут проходить разные лекции и мастер-классы.

А еще музею вернули первоначальный облик, который был во время открытия панорамы в 1962 году. Решетку между колоннами на входе решили убрать.

Где: ст. м. «Кутузовская», «Парк Победы».

Стоимость билетов: взрослый - 300 руб., детский и льготный - 100 руб.

Экскурсионное обслуживание оплачивается отдельно - 200 руб. с человека. По карте «Москвенок» школьники могут бесплатно пройти в музей.