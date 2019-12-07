2019-12-06T21:45:37+03:00
Общество

В «Бородинской битве» появилась музейная гостиная

Музей-панорама «Бородинская битва» 9 декабря снова откроется для посетителей. Два года, с декабря 2017-го, там шел капитальный ремонт
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Музей-панорама «Бородинская битва» откроется после капремонта.Музей-панорама «Бородинская битва» откроется после капремонта.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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- Есть вещи, которые посетители не видят, - рассказывает директор «Бородинской битвы» Владимир Преснов. - Отремонтировали инженерные системы, заменили кондиционеры. Еще мы сделали то, чего очень не хватало: музейную гостиную. Там посетители смогут отдохнуть и обменяться впечатлениями. Там же будут проходить разные лекции и мастер-классы.

А еще музею вернули первоначальный облик, который был во время открытия панорамы в 1962 году. Решетку между колоннами на входе решили убрать.

Где: ст. м. «Кутузовская», «Парк Победы».

Стоимость билетов: взрослый - 300 руб., детский и льготный - 100 руб.

Экскурсионное обслуживание оплачивается отдельно - 200 руб. с человека. По карте «Москвенок» школьники могут бесплатно пройти в музей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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