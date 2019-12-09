2019-12-09T14:56:39+03:00
Экономика

В МКБ появился новогодний вклад с доходностью 7,7% годовых

Банковский продукт «Новогодние мечты» предусматривает несколько видов доходов
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В преддверии Нового года Московский кредитный банк (МКБ) запустил новый вклад с годовой доходностью более 7%. Этот вклад является одним из элементов комплексного сезонного предложения «Новогодние мечты». Комбинированный продукт включает в себя срочный вклад в МКБ и договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

Срок размещения вклада составляет один год (365 дней) и имеет возможность разового продления. Предложение банка не только гарантирует доходность 7,7% годовых по вкладу, но и позволяет получать прочие доходы, в том числе от вложения средств в ценные бумаги и дополнительный доход в виде налоговых преимуществ.

Программа была запущена 2 декабря. Открыть вклад можно только в рублях, а минимальная сумма составляет 50 тысяч рублей. Проценты по вкладу будут выплачиваться в конце срока на отдельный счет. При этом пополнение вклада или, наоборот, частичное изъятие средства невозможно. Кроме того открыть вклад клиент может только при одновременном оформлении ИИС в день открытия вклада, при этом размер вклада не может превышать сумму на ИИС.

По правилам банка, клиент может иметь только один договор вклада «Новогодние мечты».

В случае расторжения ИИС процентная ставка по вкладу будет изменена на 5,80% на весь срок с момента заключения договора. При отсутствии действующего индивидуального инвестиционного счета, который заключается в день открытия вклада, пролонгация осуществляется по ставке вклада «До востребования».

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