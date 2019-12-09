2019-12-09T19:42:44+03:00
Общество

Стало известно о еще одном младенце, умершем после неудачных родов у доктора Сармосян

По словам мамы девочки, несмотря на двойню и другие медицинские показания, доктор настояла на естественных родах
Ася КОЛОСОВА
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В уголовном деле экс-главврача родильного дома №27 Москвы Марины Сармосян сейчас четыре эпизода.В уголовном деле экс-главврача родильного дома №27 Москвы Марины Сармосян сейчас четыре эпизода.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В уголовном деле экс-главврача родильного дома №27 Москвы Марины Сармосян сейчас четыре эпизода. Напомним, по версии следствия, один малыш умер, еще трое после неудачных родов стали инвалидами. Процессом родов руководила лично главврач и по данным следствия, именно она настаивала на естественных родах. А когда все пошло не по плану по ее команде и при личном участии использовали старый дедовский метод - выдавливания детей из утробы. Чем все закончилось, читайте тут.

После того как история доктора Сармосян попала на страницы газет, стало известно и о других пострадавших. В ближайшее время Насиба, которая в этом роддоме 18 августа 2018-го года родила двойню, подаст заявление в Следственный комитет. Ее дочка прожила всего семь месяцев.

- В день родов меня осмотрела доктор Сармосян и отправила домой. Дома через несколько часов к меня отошли воды и я сразу вызвала скорую. Фельдшер тогда еще возмущалась, что меня на таком сроке отправили домой, тем более с двойней. В роддоме меня принимал врач Александр. Боли были ужасные и я попросила сделать кесарево. Он пошёл советоваться с Сармосян, та, видимо, отказала и они вдвоем стали принимать у меня роды.

- Были еще какие-то показания для кесарево, помимо того что у Вас двойня?

- Да. Я просто умоляла Сармосян сделать кесарево. Я очень переживала потому что у одной из девочек было тазовое предлежание. Сармосян лишь кричала на меня: "рожай сама, этот ребёнок тебе нужен, а не нам!»

- Как проходили роды?

- Первого ребенка Сармосян выдавливала из живота. Боли были адские. Дочка родилась и схватки у меня прекратились. Она оставила меня на 40 минут, я себе чувствовала просто ужасно. Меня тошнило, голова кружилась, несколько раз теряла сознание. Потом она вернулась и пыталась выдавить вторую дочку, но у нее ничего не получалось. Потом врач Александр предложил сделать УЗИ. Оно показало, что у мой второй малышки произошло выпадение пуповины. Помню, как доктор на УЗИ кричал им, чтобы меня срочно прооперировали. И только тогда мне сделали кесарево.

В ближайшее время Насиба, которая в этом роддоме 18 августа 2018-го года родила двойню, подаст заявление в Следственный комитет. Ее дочка прожила всего семь месяцев. Фото: СОЦСЕТИ

В ближайшее время Насиба, которая в этом роддоме 18 августа 2018-го года родила двойню, подаст заявление в Следственный комитет. Ее дочка прожила всего семь месяцев.Фото: СОЦСЕТИ

- Что было с девочками? Они родились здоровыми?

- Нет. Вторая дочка в тяжелом состоянии сразу попала в реанимацию. Там она провела семь месяцев, а потом умерла.

Насиба уверена, что дочку можно было спасти. Всего-то нужно было сразу сделать операцию Кесарево сечения. В ситуации с Насибой были все показания для оперативного родоразрешения. По медицинским стандартам, утвержденным Минздравом, таковым является многоплодная беременность, а так же случаи с тазовым предлежанием плода.

Другие пострадавшие женщины уверяют, в их случаи спасением тоже могло стать кесарево. По мнению пострадавших, доктор Сармосян была фанатичной сторонницей именно естественных родов. Напомним, против нее возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В субботу, 7 декабря, суд принял решение об аресте Марины Сармосян на 2 месяца. «Комсомолка» следит за ходом расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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