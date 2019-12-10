МЦД: Навигация стала лучше, но все равно не хватает

Я уже тестировал новые маршруты, как только их запустили, и главным минусом было отсутствие нормальной навигации. Я метался по вокзалу, словно Веничка Ерофеев, пока к платформе не подкатила «Иволга» с тремя гигантскими буквами «МЦД».

На этот раз главная задача - проверить, работают ли турникеты. Ну и вообще оценить обстановку.

ДЫРА ДЛЯ МИГРАНТОВ

Старт - Ясенево (район, в котором я живу). Финиш - город Подольск (крайняя южная точка второго диаметра). Я по привычке полез забивать маршрут в Яндекс.Метро. Еще схему МЦД можно найти по ссылке mcd.mosmetro.ru/map/desktop. Очень удобно. Заполняешь строчки «отправление» - «прибытие» и сразу видишь, где тебе нужно пересесть и сколько времени займет дорога. В моем случае две пересадки (на «Третьяковской» и в «Царицыно»). И время в пути - один час двадцать минут (столько же пришлось бы потратить, если б я ехал не на МЦД, а, например, на автобусе от станции «Бульвар Дмитрия Донского», только пересадок в метро на одну больше).

Теперь к навигации в метро никаких претензий. Таблички на каждом шагу. Налево пойдешь - к метро «Царицыно» попадешь, направо - к музею-заповеднику и МЦД. И по стрелочкам - до самой платформы.

В тридцати метрах от нее вижу, как краешек толпы растворяется в заборе. Дело в 8.00. Темно. Поэтому дыру в ограждении сразу не разглядел. Это же надо, чего удумали. Край профнастила отогнули - и юрк туда, как в подворотню. Все азиатской наружности. Я полез за ними. И немного застрял. Но справился. Оказался возле железнодорожных путей. Зайцы-мигранты подходят к платформе и, взявшись за перила, карабкаются наверх. Видел даже несколько женщин. Тоже приезжие. Я вернулся к тайному ходу. Хотя почему тайному? Все его видят. В том числе работники станции.

«САДИСЬ НА ЛЮБОЙ - НЕ ПРОМАХНЕШЬСЯ»

Перед тем как ехать по МЦД, «Тройку» нужно обязательно активировать в кассе метро или с помощью билетного автомата. Делается это один раз. Иначе у вас не получится бесплатно пересесть в подземку или на МЦК. Те «Тройки», которые продаются сейчас, уже прошли эту процедуру. Также если не активировать карту, вы не сможете выйти на станции назначения. Я видел несколько таких пассажиров в Подольске. Правда, всех выпустили, но пальчиком погрозили: мол, в следующий раз делайте все по инструкции.

Лично мне не хватает навигации на самой платформе. Скажем, на том же «Царицыно». Первый путь. Висит электронное табло, на нем работают только часы. Номер поезда, станция назначения, время отправления - ничего из этого не высвечивается. Диктор молчит. И как понять, что подъехавший состав следует в Подольск и что он вообще относится к МЦД? Не на всех вагонах есть аббревиатура.

- Садись, не промахнешься, - сказал мне приземистый мужичок. - Он сейчас в сторону Варшавки попрет.

Собственно, все электрички, которые идут по маршруту МЦД, оплачиваются по тарифам диаметров. Но, как всегда, есть исключения. Это экспрессы - если сядешь в него и подойдет контролер, придется заплатить 92 рубля.

Большинство пассажиров, с которыми удалось поговорить, довольны запуском диаметров. И не столько потому, что из области в Москву стало дешевле добираться, а потому, что поезда стали ходить чаще.

Остановку ищем где? Под Москвой, на МЦД

Вчера были перезапущены и перешли на платный режим работы два первых Московских центральных диаметра (МЦД).

Корреспондент «КП» Сергей Пономарев проехали по МЦД-2.

ВАМ, ПЕНСИОНЕРАМ, НЕ ТУДА!

Собираясь в свою беспримерную поездку по теперь уже перезапущенным и опять платным МЦД, заранее, еще в субботу, как и было рекомендовано транспортниками, пришел в кассу метро: мол, перепрограммируйте мне мою социальную карту, чтобы по ней в «Иволгу» бесплатно пускали. Ну как сейчас в метро, автобус, троллейбус и трамвай... (Читать далее)