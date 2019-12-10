Родителей, 5 лет не забиравших ребёнка из больницы, могут лишить родительских прав

Жуткая история в Москве – в перинатальный центре «Мать и дитя» на Севастопольском проспекте вот уже почти шесть лет живет абсолютно здоровая девочка. Мама и папа считают её больной, поэтому не забирают домой.

Девочка родилась в этом самом центре в марте 2014. Недоношенной. Врачи выходили малютку и выписали с мамой домой. Но через несколько дней родительница приехала обратно, сказав, что ребёнок задыхается. Маму с младенцем снова госпитализировали. Вместо себя женщина прислала няню. Отец ребёнка оплатил отдельную палату для обеих.

До сих пор девочка с нянечкой так и живет в больничной палате, пусть и отдельной, платного медцентра. Отцу это обходилось почти в 1 000 000 в месяц.

Однако ещё в январе 2019-го перинатальный центр расторг контракт и через суд стал требовать от родителей забрать девочку.

Ни суды, которых было уже два, ни органы опеки и попечительства, ни уполномоченный по правам ребёнка в Москве не могут убедить Татьяну и Максима (родителей), что их дочери лучше дома.

- Учитывая, что судом установлено отсутствие уважительных причин у родителей не забрать ребенка, а родители все также не предпринимают никаких действий, чтобы забрать девочку, органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут исковое заявление об ограничении родителей девочки в родительских правах, - говорится в официальном сообщении Пресс-службы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. – А в случае выявления дополнительных обстоятельств — и лишении родительских прав. В рамках иска мы готовим ходатайство о проведении комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении ребенка и ее родителей.

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы обеспокоен судьбой девочки. В центр направлены специалисты опеки и попечительства, а также психолог, который будет заниматься с ребенком каждый день. Департамент заинтересован в том, чтобы права ребенка были соблюдены в полном объеме, и держит ситуацию на контроле.

Известно, что в семье Татьяны и Максима есть ещё трое детей – мальчики. Дети никогда не ходили в школу (на домашнем обучении) и не покидали территорию Москвы. «КП» разбирается в этой запутанной истории.