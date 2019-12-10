2019-12-10T14:43:20+03:00
Общество

Москвичам дали рассрочку на оплату трехлетнего резидентного парковочного разрешения

Парковаться в кредит не получится, но растянуть платежи можно
Анастасия ВАРДАНЯН
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Новые правила оплаты резидентных парковочных разрешений начали действовать в Москве со вторника, 10 декабря. Рассрочку ввели только для абонементов с максимальным сроком действия в три года. Такой стоит 9 тысяч рублей. Платежи можно растянуть на весь срок, но парковаться в кредит все-таки не получится. Система действует по принципу предоплаты.

- В первый год действия парковочного разрешения пользователь вносит единовременный платеж в размере трех тысяч рублей, а в последующие годы оставшуюся сумму выплачивает в рассрочку по удобному ему графику. Главное условие — на момент начала нового года на счету должно быть три тысячи рублей. Иначе документ потеряет свою силу, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Москвы.

Рассрочка доступна только при оплате через сервис «Мои платежи» на портале mos.ru. После регистрации квитанция загрузится в автоматическом режиме. Деньги можно перевести с банковской карты, счета мобильного телефона или электронного кошелька.

Резидентное парковочное разрешение дает право на бесплатную парковку в пределах района проживания с 20:00 до 08:00. Чтобы пользоваться стоянкой круглосуточно придется заплатить. Абонемент на год стоит 3 тысячи рублей, на два — 6 тысяч рублей, на три года — 9 тысяч рублей.

Как получить резидентное парковочное разрешение?

Подать заявку можно на сайте mos.ru в разделе «Личный транспорт» в каталоге услуг. Понадобятся копии следующих документов: паспорт, СТС, документ подтверждающие право собственности на жилье или договор найма служебного жилья. После подачи документов Вас в течение шести рабочих дней внесут в реестр резидентов. Уведомление придет в личный кабинет или на электронную почту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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