Родители девочки, 5 лет не покидающей больницу, просят защитить их от органов опеки

В аппарат уполномоченного по правам детей Татьяна Максимова и Юрий Зинкин пришли с заявлением еще несколько месяцев назад. Они просили остановить вмешательство органов опеки в жизнь их семьи. Детский омбудсмен Кузнецова считает, что «мать проявляется искреннюю заботу о дочери» и все основания прийти с таким заявлением у нее были.

Страшная история про девочку С., которая с рождения и до сих пор живет в перинатальном центре «Мать и дитя» (ПМЦ) в Москве потрясла общественность. Оказывается, ребенок был дома в семье буквально несколько дней своей маленькой жизни, сразу после рождения (это еще 2014 год). А потом мама привезла ее в больницу и оставила с нянями. А папа, изредка навещая дочь, исправно платил по миллиону рублей в месяц за отдельную палату в ПМЦ вплоть до марта 2019 года. Через три месяца С. исполнится 6 лет, и она ни разу не покидала пределы больницы. При этом врачи считают ее абсолютно здоровой и еще год назад подали иск в суд на родителей, который категорически отказываются забирать девочку домой.

Оказывается, главный детский омбудсмен России Анна Кузнецова знает про эту ситуацию уже давно.

- Про девочку С. Мы узнали еще несколько месяцев назад. И первое впечатление — ситуация странная, - сказала Кузнецова журналистам. - Теперь мы видим, что это просто шок. Наше участие началось с того, что в Аппарат обратились представители общественной организации, рассказавших про девочку, которая без всяких оснований содержится в медицинском учреждении. С другой стороны, к нам обратились и родители и попросили остановить вмешательство в жизнь семьи органов опеки и попечительства, которые диктуют им, что надо делать с их ребенком. И все основания на такое обращение от родителей были. Ведь они не лишены родительских прав и продолжают заботиться о своей дочери.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обеспеченная, многодетная, православная семья. Когда я общалась с мамой, она высказывает искреннюю тревогу за здоровье дочери и на самом деле боится, что с ней может что-то случится дома. В связи с этим она ее поместила в одну из лучших больниц и помогает финансово заботиться о дочери, выполняя договорные обязательства. С другой стороны, мы видим ребенка, который 5 лет находится в четырех стенах. Эту ситуацию по сути можно сравнить с историями детей, которых мы вывозили из сирийских тюрем. Ситуация несравненно лучше, она принципиально иная, но все же.

Сейчас история получила огласку. И произошло это на том этапе, когда уже понятно, как будут развиваться события дальше. До этого вопросов было много. С одной стороны интересы мамы и тревога искренняя о девочке. С другой стороны, вопросы органов опеки и попечительства, иск центра медицинского, потому что они уже не видят основания оставлять ребенка, потому что ее здоровью уже ничего не угрожает. И кроме суда этот вопрос решить никто не мог. И суд вынес беспрецедентное решение и обязал родителей забрать ребенка домой. Я не помню подобного рода решений на своей практике. Но к сожалению, не так давно родители снова навещали девочку и снова не забрали ее. И сейчас органы опеки и попечительства готовят документ об ограничении родительских прав. И мы с вами может оказаться в совершенно страшной ситуации, когда при здоровых и живых родителях ребенок окажется сиротой.

Второй вариант, который не исключила Кузнеуова — девочка может быть передана в семью.

- Пока не подан иск о решении родительских прав, у родителей есть возможность одуматься и забрать ребенка домой. И органы опеки готовы сопровождать эту ситуацию, помогать семье в поиске решения, провести экспертизы по отношению к родителям, чтобы понять могут ли они исполнять свои обязанности. Не хочется, чтобы ребенок остался сиротой.

Такая позиция Кузнецовой вызвала волну негодования родителей по всей стране. Почему до сих пор не проведены такие экспертизы? Как так вышло, что не смотря на вмешательства многих компетентных органов ребенок все еще в четырех стенах больницы? Тем более, что в российском законодательстве существуют нормативные документы, позволяющие уже давно освободить маленькую узницу больничных стен. Называется он «Акт об оставлении ребенка в учреждении» (Приказом Минобразования и науки РФ от 17 февраля 2015 года № 101). составляется этот документ в двух случаях, когда ребенка оставляют в больницу или роддоме. Тысячи детей таким образом были попадают и приемные семьи.

Но почему-то в истории с девочкой С., все работает по другому, никому не понятному сценарию. И суд выносит беспрецедентные решения, заставляя родителей забрать девочку домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родителей, 5 лет не забиравших ребёнка из больницы, могут лишить родительских прав

Малышку считают больной и держат взаперти (подробности)