В Москве убили студентку РУДН, а труп выбросили на балкон

У 20-летней Ани Егоровой через два дня день рождения — девушке должно было исполниться 21. Аня планировала праздник и собиралась отметить с размахом. Правда, планам сбыться было не суждено. 10 декабря тело красотки нашли на балконе. Труп был завернул в одеяло. Свёрток в двух местах перемотали веревкой.

«Дедуль, спала»

Аня — студентка РУДН, училась на лингвиста и изучала иностранные языки. Девушка жила в своей квартире на академика Виноградова, которая досталась ей от родителей. Несколько лет назад они трагически погибли, и опекунами Ани стали бабушка и дедушка. Именно они и забили тревогу, когда внучка перестала выходить на связь.

— 7 декабря Аня говорила, что приболела немного. И дедушка к ней приезжал, лекарства привозил. Потом, как они рассказывают, Аня пропала. До неё нельзя было дозвониться, — рассказывает подруга девушки.

«Дедуль, я целый день спала», — такое сообщение пришло дедушке Ани Егоровой спустя сутки после их последнего разговора, в ночь на 9 декабря. И снова — тишина. По предварительной версии, к тому моменту Аня была уже мертва.

Бабушка и дедушка обзвонили всех друзей Ани, но никто ничего не знал. Во вторник, 10 декабря, опекуны поехали в квартиру сами. Дверь родственники открыли своим ключом. На диване спал мужчина. А на балконе третьи сутки лежал труп Ани Егоровой, обёрнутый в одеяло.

— Пока бабушка с дедушкой вызывали полицию, молодой человек скрылся. Сейчас он основной подозреваемый в убийстве, — сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах.

Украл телефон, отсидел и убил?

В квартире рядом с телом любимой девушкой спал 23-летний Константин Л. Он жил вместе с Аней Егоровой несколько недель.

— Познакомились они летом прошлого года. У них начались романтические отношения, но парень украл у девушки телефон и деньги. Его посадили за кражу. Через год он вышел на свободу и начал проситься обратно. Так они съехались, — рассказал источник «КП».

С подружками Аня подробностями отношений толком не делилась. Знакомые знали только то, что он работал в магазине бытовой техники. Собственно, там они с девушкой и познакомились.

По информации правоохранительных органов, видимых повреждений и признаков насильственной смерти на теле Ани Егоровой нет. Причина гибели будет понятна после вскрытия. Пока рассматриваются две версии — передозировка и отравление.

Друзья и знакомые девушки не могут поверить в произошедшее. На факультете девушку характеризуют как прилежную и доброжелательную. То же самое говорят о ней и ее близкие.

У 20-летней Ани Егоровой через два дня день рождения — девушке должно было исполниться 21Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Царство небесное... Если вот так можно просто по башке, в ковёр и на балкон, то что мы тут вообще все забыли? Как мы решали вместе тесты, как разговаривали на парах о том, о сем. Как ты заботилась о своих ресничках, всегда накрашена и ухожена, всегда от тебя доносился какой-то чарующий парфюм. Ань, ну как так?.. — написала на своей странице «ВКонтакте» одна из близких подруг девушки Рика Шавтикова.

Следствие сейчас пытается найти подозреваемого в убийстве.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи выясняют обстоятельства случившегося, — прокомментировала старший помощник руководителя по вопросам взаимодейсвия со СМИ ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.