За год и месяц в Москве отправили на штрафстоянки пять тысяч нелегальных такси

Работу столичных такси контролируют в ежедневном режиме, но таких масштабных рейдов как за последний год в Москве еще не было. С октября 2018 на подмогу к гаишникам вызвались сотрудники МАДИ (московская автодорожная инспекция). Нарушителей ловят в самых «горячих» точках города: у метро Теплый стан, на Площади трех вокзалов и Варшавском шоссе. Дислокацию меняют по заявкам горожан, которые не ленятся сообщать о нарушениях.

- С октября пять тысяч автомобилей такси временно изъяли и отправили на специализированные стоянки, - прокомментировали «КП» в пресс-службе МАДИ. - Самые частые нарушения - это отсутствие у водителей путевых листов и справок медицинского осмотра. Плохое самочувствие водителя вполне могло стать причинами аварийных ситуаций. Единственный шанс остановить потенциально опасных водителей, это изъять автомобиль.

Со штрафстоянки забрать машину могут только владельцы. Чаще всего, водители берут авто в аренду. Эвакуацию и хранение машины бесплатны. А вот штрафы за нарушения весьма внушительные — 30 тысяч рублей за отсутствие медосмотра и столько же, если машину перед выездом не проверил механик.

По данным ГИБДД, за десять месяцев 2019 года в России произошло 2700 ДТП с участием такси Погибло 110 человек По сравнению с тем же периодом 2018 года число аварий с участием такси выросло на 60%, число погибших – на 41%, а количество раненых – на 63,9%. Москва печальны лидер в этой статистике.С января по октябрь в столице произошло 1300 аварий с участием такси – за год этот показатель вырос на 70%.