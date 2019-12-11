2019-12-11T17:19:04+03:00
Общество

Московский НПЗ выбрал финалистов турнира «Умножая таланты»

В интеллектуальном конкурсе приняли участие 2700 старшеклассников со всей страны
Ксения БОГДАНОВА
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Московский НПЗ как один из технологических лидеров среди промышленных предприятий Москвы уделяет большое внимание образовательным проектам.Московский НПЗ как один из технологических лидеров среди промышленных предприятий Москвы уделяет большое внимание образовательным проектам.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Московский нефтеперерабатывающий завод определил финалистов образовательного конкурса «Умножая таланты» среди старшеклассников Москвы. Интеллектуальный турнир для учащихся 8-11-х классов ежегодно проводится компанией «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Москву в турнире представили 125 школьников. Всего же в конкурсе приняли участие более 2700 ребят из регионов, в которых присутствуют предприятия «Газпром нефти».

Образовательный конкурс «Умножая таланты» выявляет способных ребят, мечтающих проявить себя в области физики, химии и IT-технологий. Турнир проверяет умение применять академические знания для решения реальных производственных задач в нефтегазовой сфере. Во время отборочного этапа участники защищали свои исследовательские работы перед профессиональным жюри. Финал конкурса пройдет в Сочи в образовательном центре «Сириус», который в этом году выступает партнером проекта.

По словам председателя экспертной комиссии — заместителя генерального директора МНПЗ по техническим вопросам Максима Артеменко, ребята проявили отличные навыки работы в команде над сложными задачами и показали себя увлеченными исследователями.

- Московский НПЗ как один из технологических лидеров среди промышленных предприятий Москвы уделяет большое внимание образовательным проектам. Они позволяют повысить интерес к техническим профессиям среди старшеклассников, - отметил Максим Артеменко. - Мы всегда рады видеть на своем предприятии увлеченных молодых специалистов. В этом отношении формат турнира позволяет задуматься о профессии и карьере, и вдохновиться идеей внести свой вклад в будущее.

В образовательном центре «Сириус» финалисты турнира пройдут специальную образовательную программу и снова сразятся в решении заданий из нефтегазовой области. Ребята, занявшие призовые места, смогут получить дополнительные баллы к сумме баллов ЕГЭ. Это даст им преимущество при поступлении на технические специальности в вузы, ставшие партнерами конкурса.

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