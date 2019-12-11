Московский НПЗ выбрал финалистов турнира «Умножая таланты»

Московский нефтеперерабатывающий завод определил финалистов образовательного конкурса «Умножая таланты» среди старшеклассников Москвы. Интеллектуальный турнир для учащихся 8-11-х классов ежегодно проводится компанией «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Москву в турнире представили 125 школьников. Всего же в конкурсе приняли участие более 2700 ребят из регионов, в которых присутствуют предприятия «Газпром нефти».

Образовательный конкурс «Умножая таланты» выявляет способных ребят, мечтающих проявить себя в области физики, химии и IT-технологий. Турнир проверяет умение применять академические знания для решения реальных производственных задач в нефтегазовой сфере. Во время отборочного этапа участники защищали свои исследовательские работы перед профессиональным жюри. Финал конкурса пройдет в Сочи в образовательном центре «Сириус», который в этом году выступает партнером проекта.

По словам председателя экспертной комиссии — заместителя генерального директора МНПЗ по техническим вопросам Максима Артеменко, ребята проявили отличные навыки работы в команде над сложными задачами и показали себя увлеченными исследователями.

- Московский НПЗ как один из технологических лидеров среди промышленных предприятий Москвы уделяет большое внимание образовательным проектам. Они позволяют повысить интерес к техническим профессиям среди старшеклассников, - отметил Максим Артеменко. - Мы всегда рады видеть на своем предприятии увлеченных молодых специалистов. В этом отношении формат турнира позволяет задуматься о профессии и карьере, и вдохновиться идеей внести свой вклад в будущее.

В образовательном центре «Сириус» финалисты турнира пройдут специальную образовательную программу и снова сразятся в решении заданий из нефтегазовой области. Ребята, занявшие призовые места, смогут получить дополнительные баллы к сумме баллов ЕГЭ. Это даст им преимущество при поступлении на технические специальности в вузы, ставшие партнерами конкурса.