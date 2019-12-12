Сергей Собянин – о встречах с Лужковым, работе МЦД, реновации и пожеланиях на Новый год

Сегодня, 11 декабря, мэр Сергей Собянин поговорил с москвичами в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Желающие могли заранее задать вопросы на специальной странице портала мэра Москвы (mos.ru). Для этого нужно лишь указать имя, адрес электронной почты и выбрать любую из 23 представленных на сайте тем, которая интересует. Среди них – транспорт, строительство, культурное наследие, экология, капитальный ремонт, ЖКХ, медицина, а также работа управ, префектур и городских ведомств.

По традиции, кроме письменных сообщений, принимались еще и видео-вопросы. К своему письму можно было прикрепить фото и видео.

Напомним, в этом году Собянин отвечал на вопросы жителей в марте и июне. Тогда обсуждалась зимняя уборка города, капремонт поликлиник, запуск новых станций метро, благоустройство районов, реновация.

Традиционно накануне эфира мэр получает от горожан несколько тысяч обращений. Сегодня ответы прозвучали более чем на полсотни вопросов.

Вот что сказал мэр…

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ БЫВШИЙ И ДЕЙСТВУЮЩИЙ МЭРЫ МОСКВЫ

- Первые годы после отставки Лужкова мы с ним практически не общались. Но в последние годы мы встречались довольно часто. В этом году раза четыре или пять. О работе не говорили. Меня поражало, что Юрий Михайлович всегда был в тонусе, в нем был драйв, он заряжен делом. Рассказывал мне про сельское хозяйство, свое предприятие, которым он занимался. Мне было интересно его слушать. Хозяйственные вопросы города практически не обсуждали в разговоре. У нас было чисто человеческое общение. Не всегда у нас были одинаковые взгляды на развитие города, но это естественно, потому что разные периоды жизни. Я никогда не критикую своих предшественников. Считаю, это никчемное занятие. Лучше доказывать свои идеи делами. Зачем критиковать человека, который жил в другое время, в других условиях, перед ним стояли другие вызовы. Мне кажется, он их достойно решал. Начала перестройки, первые годы постсоветского периода… Я в то время был мэром маленького городка в Сибири, и то это было тяжело. Стояли предприятия, не работала скорая помощь, в магазинах – пустые полки… И это в маленьком городке, а в таком огромном городе как Москва пройти все, это дорогого стоит.

СТАРЫЕ ПОЕЗДА НА МЦД ЗАМЕНЯТ БЫСТРЕЕ

- Новые «Иволги» комфортнее предыдущих поездов. Мы планировали полностью заменить подвижной состав на центральных диаметрах в течение двух лет. Но мы уже получаем реальный запрос людей на новые составы, который дает представление о том, как дальше будет развиваться пригородное железнодорожное движение. Поэтому решили ускорить обновление. Не за два года, а в течение одного года заменим старые поезда на удобные «Иволги».

Собянин рассказал, что Некрасовскую линию метро полностью запустят в первые месяцы 2020 годаФото: Михаил ФРОЛОВ

ВСЮ НЕКРАСОВСКУЮ ЛИНИЮ МЕТРО ЗАПУСТЯТ УЖЕ СКОРО

- У нас были большие сомнения, пускать ли первую очередь Некрасовской линии до Косино, ведь опять все будет загружено. Но и держать первый участок было бы бессмысленно. Мы понимаем, что действующие линии (Таганско-Краснопресненская и первый участок Некрасовской. – Прим.) перегружены и надо открывать второй участок. Это 6 станций и 13 километров от Косино до Лефортово. Надеюсь, в ближайшие недели проведем технический пуск этого маршрута. Потом 2 – 2,5 месяца уйдет на обкатку, и поезда поедут уже с пассажирами.

НОВОСЕЛЬЕ ПО РЕНОВАЦИИ СПРАВЯТ 20 ТЫСЯЧ МОСКВИЧЕЙ

- Мы подобрали стартовых площадок на 5 миллионов квадратных метров, это дает гарантию, что проект состоится. Мы запускаем массовую волну. В этом году около 20 тысяч человек справят новоселье по программе реновации. Еще одна история – общественные слушания проектов планировок кварталов. Реальная программа появится, когда будут утверждены эти проекты, где будет видно этажность, плотность застройки, социалку. Слушания прошли в 50 районах города, остается еще около 30 районов. Это сложный, но очень нужный и важный процесс.

По словам мэра, порой нелегко объяснить людям, зачем вообще нужна реновация.

- Я понимаю все эмоции, но это нужно пройти, другого варианта нет, хрущевки не вечные, - ответил мэр. – Мне жители говорили в районах, когда же будет вторая волна реновации после первой программы, которую запускал Лужков. Если бы мы не приняли решение о реновации, дальше огромное количество домов превратилось бы в аварийные.

Напомним, программа реновации пятиэтажек в Москве рассчитана до 2032 года. В ней участвуют около 1 миллиона жителей. Под расселение попадут более 350 тысяч квартир. В списке сноса сейчас числятся 5173 хрущевки. Сейчас жители 90 домов переселяются в восьми округах - Центральном, Восточном, Северо-Восточном, Западном, Южном, Юго-Западном, Северном и Юго-Восточном.

В этом году около 20 тысяч человек справят новоселье по программе реновацииФото: Евгения ГУСЕВА

«ОСТРОВ МЕЧТЫ» ОТКРОЮТ В ФЕВРАЛЕ

- Это гигантский парк вроде Диснейленда, с птичьего полета чем-то напоминает Пентагон. В крытом парке много аттракционов, улиц, концертный зал, мультиплекс, гостиница. Инвесторы говорят, что в конце февраля откроют двери для посетителей. Мы активно помогаем им с инженерными коммуникациями, дорогами, переходами, чтобы там не наступил транспортный коллапс.

ТВЕРСКУЮ УЛИЦУ ПЕРЕКРОЮТ НА НЕДЕЛЮ В НОВЫЙ ГОД

- В этот раз с 31 декабря по 5 января Тверская станет пешеходной. На ней откроется уличная ярмарка. Еще 40 новогодних площадок будут работать и в центре, и в районах. Хочется, чтобы в следующем году в Москве происходило как можно больше позитивных событий. Чтобы больше было положительных эмоций. Чтобы у нас все получалось, чтобы город процветал и развивался. Хочу пожелать всем успехов и надежды на то, что юбилейный год 2020 принесет нам всем удачу.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ МЭР

О подземном переходе у метро «Площадь Революции»

- Реконструкция перехода началась чуть больше года назад. Мы провели тщательные изыскательские работы, все проверили, усилили и укрепили конструкции. Надеюсь, в ближайшие дни откроем этот переход.

О развязках на МКАДе

- Основные развязки уже обновили и превратили их в многоуровневые узлы с эстакадами, тоннелями. У нас осталось еще пять таких мест, где нужно навести порядок. Четыре из них проектируются, а соединение Волоколамского шоссе и МКАДа уже строится. Эту развязку достроим в ближайшие два года.

О зачистке «Лосиного острова»

- Мы хотим помочь Министерству природных ресурсов и администрации парка навести порядок в «Лосином острове», просто убрать мусор и бурелом хотя бы. Пока это закрытая территория национального парка, и мы там ничего не можем делать. Надеюсь, нам удастся найти компромисс и совместно обновить парк, чтобы он стал более комфортным для горожан.

О благоустройстве вдоль Яузы

- В течение двух - трех лет около Яузы от МКАДа до ВДНХ создадим качественное общественное пространство. В этом году 20 километров благоустроили, в следующем - еще примерно столько же, и так все обновим.

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