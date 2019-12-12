2019-12-12T12:01:56+03:00
Происшествия

В Москве обокрали оперную певицу на 300 тысяч рублей

Пожилая женщина поверила в рассказы о бесплатных путевках на отдых и социальных выплатах и попалась на уловку мошенницы
Иван РУНЕВ
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В отдел полиции по Пресненскому району Москвы обратилась 71-летняя оперная певица Галина Иосифовна Черноба.В отдел полиции по Пресненскому району Москвы обратилась 71-летняя оперная певица Галина Иосифовна Черноба.Фото: YouTube
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В отдел полиции по Пресненскому району Москвы обратилась 71-летняя оперная певица Галина Иосифовна Черноба. Женщина сообщила правоохранителям, что стала жертвой лже-сотрудника соцслужбы, который обокрал ее на крупную сумму.

- Днем 9 декабря Галине позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей главного управления соцзащиты. Звонившая долго рассказывала пожилой женщине о различных социальных выплатах и бесплатных путевках на отдых, а между делом выясняла личные данные и номера банковских карточек. Галина не заподозрила ничего плохого в вопросах и рассказах звонившей и сообщила ей личные данные и реквизиты банковских карт. После разговора со счетов Галины Иосифовны были списаны 300 000 рублей, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестную, обокравшую оперную певицу на крупную сумму.

Черноба Галина Иосифовна оперная певица сопрано. С 1975 года была солисткой Большого театра России. Гастролировала в Италии, Японии, США, Англии, Канаде, Финляндии. Имеет звание "Заслуженный артист РСФСР".

ИСТОЧНИК KP.RU

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