В Москве обокрали оперную певицу на 300 тысяч рублей

В отдел полиции по Пресненскому району Москвы обратилась 71-летняя оперная певица Галина Иосифовна Черноба. Женщина сообщила правоохранителям, что стала жертвой лже-сотрудника соцслужбы, который обокрал ее на крупную сумму.

- Днем 9 декабря Галине позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей главного управления соцзащиты. Звонившая долго рассказывала пожилой женщине о различных социальных выплатах и бесплатных путевках на отдых, а между делом выясняла личные данные и номера банковских карточек. Галина не заподозрила ничего плохого в вопросах и рассказах звонившей и сообщила ей личные данные и реквизиты банковских карт. После разговора со счетов Галины Иосифовны были списаны 300 000 рублей, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестную, обокравшую оперную певицу на крупную сумму.

Черноба Галина Иосифовна оперная певица сопрано. С 1975 года была солисткой Большого театра России. Гастролировала в Италии, Японии, США, Англии, Канаде, Финляндии. Имеет звание "Заслуженный артист РСФСР".