Курилки возвращаются в московские аэропорты: непрозрачные и бесплатные
Курить в аэропортах запретили шесть лет назад и все эти годы любители табака, как школьники, прятались в туалетах, коридорах. Платили штрафы и все равно говорили: "Охота покурить". Фактически от курения никуда не делись, оно просто стало нелегальным и противным для тех, кто не курит. Пассажиры жаловались, что в туалеты невозможно зайти из-за дыма. А если с детьми? В общем, мысль о возвращении курилок не сходила с уст многих. Аэропорт "Шереметьево" был таким "локомотивом" этой инициативы с 2014 года. Несколько лет назад идею поддержал депутат Госдумы Сергей Боярский. Он предложил прописать в законе об охране здоровья граждан от табачного дыма пункт о том, что курение табака допускается в специально выделенных изолированных помещениях. На него обрушился шквал критики от некурящих, которые говорили, что фактически это возврат курилок. И вот 12 декабря Госдума в третьем чтении приняла законопроект, разрешающий курение в специальных помещениях на территории аэропорта в зоне ожидания зарегистрированных пассажиров.
Со слов Сергея Боярского, курить можно будет только в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах. Покурить там смогут зарегистрированные пассажиры, работники аэропорта и авиакомпаний.
- Все мои идеи были поддержаны, чему очень доволен. Я предложил вернуть чистый воздух в общественные пространства, ведь фактически курилки и сейчас существуют, но стихийно в санитарных комнатах, что неправильно. Это нарушает права некурящих людей, дым оказывает влияние на здоровье. А теперь курильщики смогут доставать сигареты в отдельных изолированных помещениях - им не придется нарушать, - рассказал "Комсомольской правде" Сергей Боярский, автор законопроекта, депутат Госдумы.
- Правильно понимаю, что обязанности по организации таких зон у аэропортов не будет - вопрос остается на их усмотрении? - уточняю.
- Да, закон не обязывает все аэропорты создать курилки. Может они где-то и не нужны, если аэропорт маленький и там низкий пассажиропоток. Речь больше о крупных аэропортах, где пассажирам приходится находиться долгое время.
- Какими будут курилки? И ранее рассматривалась идея о том, чтобы они были платными.
- Такую инициативу рассматривали, но сочли неправильной. Курилки будут бесплатными. Они должны быть в специально выделенных изолированных помещениях, они должны быть непрозрачными, чтобы никто не видел, что в них курят.
- Когда закон вступит в силу?
- Его должны рассмотреть в Совете Федераций, а потом передать на подписание президенту России. Как я слышал, в Совете Федераций закон поддерживают. Надеюсь, что его рассмотрят 23 декабря. Так что в скором времени должен вступить в силу.
Если создание курилок - не обязанность, то и не факт, что они появятся в московских аэропортах. "КП" спросила, что думают о законе в "воздушных гаванях".
- В настоящее время для удобства пассажиров в аэропорту организованы специальные места для курения, которые расположены на незначительном удалении от входов в здание пассажирского терминала. Мы следим за изменениями в российском законодательстве. На сегодняшний день инициатива финально не утверждена, будем принимать решения о выделении специальных зон после ее утверждения, - рассказали в пресс-службе аэропорта "Домодедово".
Во "Внуково" считают, что закон о праве аэропортов устанавливать зоны для курения, прежде всего позволит оградить от негативного воздействия табака некурящих пассажиров. Практика показывает никотинозависимые люди чаще всего нарушают закон и курят в помещениях, не предназначенных для этого. Речь идет о так называемых стерильных зонах аэропортов, где пассажиры уже не могут выйти на улицу, как того требует законодательство.
- В аэропорту Внуково изначально были предусмотрены специальные комнаты для курения. Они оснащены системой девятикратного обмена воздуха. Необходимое оборудование в этих помещениях с момента запрета на курение в аэропортах не демонтировано. При появлении соответствующей законодательной базы аэропорт Внуково сможет быстро вернуть курительные комнаты в функциональное состояние.
Мы поддерживаем идею, что не нужно пропагандировать курение табака. И специальные помещения в аэропортах для никотинозависимых пассажиров могут быть оборудованы таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений, - прокомментировали в пресс-службе "Внуково".
Поддерживают закон и готовы создать курилки в "Шереметьево".
- Мы поддерживаем этот законопроект. У нас сохранились зоны, где раньше были курилки. В соответствии с законом, когда его примут, мы создадим курилки, - прокомментировали в пресс-службе "Шереметьево".
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ИСТОЧНИК KP.RU