2019-12-12T16:44:14+03:00
Общество

Курилки возвращаются в московские аэропорты: непрозрачные и бесплатные

Автор законопроекта Сергей Боярский надеется, что это будет реально уже в конце 2019 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments3
Курить в аэропортах запретили шесть лет назад и все эти годы любители табака, как школьники, прятались в туалетах, коридорах.Курить в аэропортах запретили шесть лет назад и все эти годы любители табака, как школьники, прятались в туалетах, коридорах.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Курить в аэропортах запретили шесть лет назад и все эти годы любители табака, как школьники, прятались в туалетах, коридорах. Платили штрафы и все равно говорили: "Охота покурить". Фактически от курения никуда не делись, оно просто стало нелегальным и противным для тех, кто не курит. Пассажиры жаловались, что в туалеты невозможно зайти из-за дыма. А если с детьми? В общем, мысль о возвращении курилок не сходила с уст многих. Аэропорт "Шереметьево" был таким "локомотивом" этой инициативы с 2014 года. Несколько лет назад идею поддержал депутат Госдумы Сергей Боярский. Он предложил прописать в законе об охране здоровья граждан от табачного дыма пункт о том, что курение табака допускается в специально выделенных изолированных помещениях. На него обрушился шквал критики от некурящих, которые говорили, что фактически это возврат курилок. И вот 12 декабря Госдума в третьем чтении приняла законопроект, разрешающий курение в специальных помещениях на территории аэропорта в зоне ожидания зарегистрированных пассажиров.

Со слов Сергея Боярского, курить можно будет только в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах. Покурить там смогут зарегистрированные пассажиры, работники аэропорта и авиакомпаний.

- Все мои идеи были поддержаны, чему очень доволен. Я предложил вернуть чистый воздух в общественные пространства, ведь фактически курилки и сейчас существуют, но стихийно в санитарных комнатах, что неправильно. Это нарушает права некурящих людей, дым оказывает влияние на здоровье. А теперь курильщики смогут доставать сигареты в отдельных изолированных помещениях - им не придется нарушать, - рассказал "Комсомольской правде" Сергей Боярский, автор законопроекта, депутат Госдумы.

- Правильно понимаю, что обязанности по организации таких зон у аэропортов не будет - вопрос остается на их усмотрении? - уточняю.

- Да, закон не обязывает все аэропорты создать курилки. Может они где-то и не нужны, если аэропорт маленький и там низкий пассажиропоток. Речь больше о крупных аэропортах, где пассажирам приходится находиться долгое время.

- Какими будут курилки? И ранее рассматривалась идея о том, чтобы они были платными.

- Такую инициативу рассматривали, но сочли неправильной. Курилки будут бесплатными. Они должны быть в специально выделенных изолированных помещениях, они должны быть непрозрачными, чтобы никто не видел, что в них курят.

- Когда закон вступит в силу?

- Его должны рассмотреть в Совете Федераций, а потом передать на подписание президенту России. Как я слышал, в Совете Федераций закон поддерживают. Надеюсь, что его рассмотрят 23 декабря. Так что в скором времени должен вступить в силу.

Если создание курилок - не обязанность, то и не факт, что они появятся в московских аэропортах. "КП" спросила, что думают о законе в "воздушных гаванях".

- В настоящее время для удобства пассажиров в аэропорту организованы специальные места для курения, которые расположены на незначительном удалении от входов в здание пассажирского терминала. Мы следим за изменениями в российском законодательстве. На сегодняшний день инициатива финально не утверждена, будем принимать решения о выделении специальных зон после ее утверждения, - рассказали в пресс-службе аэропорта "Домодедово".

Во "Внуково" считают, что закон о праве аэропортов устанавливать зоны для курения, прежде всего позволит оградить от негативного воздействия табака некурящих пассажиров. Практика показывает никотинозависимые люди чаще всего нарушают закон и курят в помещениях, не предназначенных для этого. Речь идет о так называемых стерильных зонах аэропортов, где пассажиры уже не могут выйти на улицу, как того требует законодательство.

- В аэропорту Внуково изначально были предусмотрены специальные комнаты для курения. Они оснащены системой девятикратного обмена воздуха. Необходимое оборудование в этих помещениях с момента запрета на курение в аэропортах не демонтировано. При появлении соответствующей законодательной базы аэропорт Внуково сможет быстро вернуть курительные комнаты в функциональное состояние.

Мы поддерживаем идею, что не нужно пропагандировать курение табака. И специальные помещения в аэропортах для никотинозависимых пассажиров могут быть оборудованы таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений, - прокомментировали в пресс-службе "Внуково".

Поддерживают закон и готовы создать курилки в "Шереметьево".

- Мы поддерживаем этот законопроект. У нас сохранились зоны, где раньше были курилки. В соответствии с законом, когда его примут, мы создадим курилки, - прокомментировали в пресс-службе "Шереметьево".

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Что опаснее: обычные сигареты или вейпы

00:00
00:00

Чем опасна пластиковая посуда? Как спасти человека при инсульте до приезда скорой? Что нам мешает выспаться? Как увеличить продолжительность жизни? Как смартфоны влияют на здоровье детей? Об этом и еще очень-очень многом другом в подкасте «Здоровый разговор» рассказывает Мария Баченина. Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно. Ставьте оценки и пишите комментарии! (необходимо скачать приложение)

КСТАТИ

Курилки в аэропортах сберегут здоровье некурящих, считает Дитрих

Глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих заявил, что возвращение курилок в аэропорты сбережет здоровье некурящих (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Дорогой президент, не отдавай меня маме»: мальчик из Самарской области боится, что его вернут уголовнице и ее сожителю
В новой семье мальчик обрел любящих родителей, братьев, сестер и друзей, но сейчас его комфортной жизни угрожает вернувшаяся из тюрьмы биологическая мать – наркоторговка
Новости 24
Житель Подмосковья ищет помощника, чтобы распутать километр гирлянд
Департамент здравоохранения считает заключение экс-заведующей роддомом №27 слишком строгой мерой
Станции метро и МЦК украсят к Новому году
Водитель насмерть сбил женщину в Новой Москве
Погода в Москве на 12 декабря 2019 года: небольшой температурный минус
В аэропортах Москвы задержаны около 90 рейсов
В Барвихе полиция накрыла подпольное казино для женщин
Парк «Остров мечты» откроется в Москве в конце февраля
Собянин: «В этом году в Москве около 20 тысяч человек справят новоселье по программе реновации»
Некрасовскую линию метро полностью запустят в первые месяцы 2020 года
Старые поезда на МЦД заменят быстрее – за один год
Сергей Собянин: «У нас с Лужковым были разные взгляды на развитие города, но в последнее время мы встречались с ним довольно часто»
Кость мамонта, найденная в Подмосковье, оказалась настоящей
Мужчина бросил дымовую шашку в мечеть в Москве
Московские суды снова получили сообщения о «минировании»
Под Москвой соседи замуровали квартиру с восемью кошками
Подмосковные врачи рассказали, как позаботиться о коже зимой
Более 50 ледяных скульптур установят на Поклонной горе
Погода в Москве на 11 декабря 2019 года: плюсовая температура и почти без осадков
В Германии задержали бывшего рекламщика московского метро
В Москве хулиган пять лет обстреливает церковь
Количество безбилетников в Подмосковье снизилось в два раза
Собянин подписал постановление о повышении детских пособий
Стало известно, когда в Москве окончательно ляжет снег
Неизвестные "заминировали" 30 станций метро Москвы
Погода в Москве на 10 декабря 2019 года: плюсовая температура и сырость
Билетная система МЦД работает без сбоев
Поезда МЦД разгрузили автобусы на 5%
В московских парках откроются 18 новых катков с естественным покрытием