Как накопить на старость

В прошлом месяце мне исполнилось 30 лет. До пенсии еще далеко, зато есть время, чтобы основательно к ней подготовиться. Я решила посчитать, на что смогу рассчитывать в будущем, а заодно понять, как повлиять на размер своей пенсии.

Деньги и баллы

Пенсионная система в России не раз менялась у нас на глазах. Например, в 2002 году появился термин «накопительная пенсия». С этого момента страховую часть (16% от зарплаты) работодатели начали перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР) для выплат сегодняшним пенсионерам, а еще 6% - откладывать на специальном счете. На нем деньги не только накапливались, но также прирастали благодаря более или менее успешному инвестированию.

«Откладывались» деньги на накопительном счете до 2014 года, а потом государство установило временный мораторий на эту часть пенсии. С этого момента все 22% от зарплаты уходят на выплаты нынешним пенсионерам. Мораторий несколько раз продлевался. На сегодня действующий срок — до 2021 года, но, возможно, его перенесут еще на год. Однако, несмотря на это, средства, накопленные с 2002 по 2014 год, не пропали. Они находятся или в государственном, или негосударственном пенсионном фонде (НПФ).

Несмотря на повышение пенсионного возраста, накопительную пенсию все еще можно получить по прежним правилам: по достижению 55 лет женщинам и 60-ти мужчинам – единовременно всю сумму, если она окажется невелика, или в течение нескольких лет.

После 2014-го появился еще один термин - «пенсионные баллы», в которых россиянам предлагается копить страховую часть пенсии. 1 балл в 2019 году стоил 87,24 рубля: стоимость балла индексируется и обещает постепенно расти.

Пенсионная система в России не раз менялась у нас на глазахФото: Shutterstock

Личные достижения

Закончив с теорией, я приступила к практике и для начала навела справки о состоянии своего индивидуального пенсионного счета. Сделать это можно разными способами: собственноручно получить их в МФЦ, в Пенсионном фонде России или онлайн - зайти на сайт «Госуслуг» или на сайт ПФР. Я выбрала самый удобный для себя способ и запросила услугу «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР» на портале «Госуслуги».

Из полученной справки можно выудить много ценной информации. Во-первых, наименование страховщика, у которого «хранится» накопительная часть моей пенсии. Я – из «молчунов», то есть в свое время не воспользовалась возможностью перевести деньги в частный НПФ. Как и в случае с другими 39 миллионами россиян, моими накоплениями управляет ВЭБ.РФ – государственная управляющая компания.

Что я узнала еще? Мой стаж – около 9 лет. За это время на моем счете (с учетом инвестдохода) накопилось более 70 тыс. рублей; также в моем активе 13 пенсионных баллов. Пока - не густо, зато есть над чем работать (в прямом и переносном смысле).

Разные варианты

Увеличить размер будущей пенсии можно несколькими способами. Во-первых, грамотно распорядиться тем, что уже есть. К примеру, если мои деньги находятся в ПФР, я могу выбрать управляющую компанию, которая будет инвестировать накопительную часть пенсии. Интересный вариант - поменять портфель, не меняя управляющую компанию. Сейчас мои средства в расширенном портфеле ВЭБ.РФ, их можно перевести в портфель госбумаг того же ВЭБа: на протяжении предыдущих 9 лет по доходности он выглядел как минимум не хуже. При этом никакой потери инвестдохода при таком переходе не будет. Также у меня есть право отказаться от услуг своей управляющей компании в пользу одной из 18, перечисленных на сайте ПФР, или перевести деньги в негосударственный пенсионный фонд. Выбрать есть из чего: участников системы гарантирования прав застрахованных лиц – 33. Перечень всех УК и НПФ есть на сайте Пенсионного фонда России.

Готовиться к пенсии надо заранееФото: Алексей БУЛАТОВ

Правда, делать это нужно с умом, помня о том, что страховщик должен быть и надежным, и доходным одновременно. На сайте ВЭБ.РФ «Все о накопительной пенсии» опубликован рейтинг доходности фондов, из которого можно узнать, какие организации наиболее успешно инвестировали пенсионные накопления в последние пять лет. Пятерка крупнейших управляющих на конец 2018 года – это государственная управляющая компания ВЭБ.РФ и негосударственные фонды «Сбербанк», «Газфонд пенсионные накопления», «Открытие» и «Будущее». Причем два последних с середины 2016-го показывали доходность ниже уровня инфляции. К слову, мой страховщик выглядит одним из лучших по итогам 2018 года, опережая инфляцию.

Впрочем, ориентироваться только на высокую доходность фонда за какой-то конкретный год недостаточно. Ведь со временем ситуация может сильно меняться. Многие НПФ и УК, чтобы добиться хороших показателей, предпочитают инвестировать в более рисковые активы - акции. А это означает, что в зависимости от рыночной ситуации в один год накопления могут прирасти приличным доходом, а в другой - ничем не пополниться. В моем случае госуправляющий ВЭБ.РФ вкладывает в основном в облигации и госбумаги, а потому в целом меньше зависит от колебаний рынка. Иногда он оказывается одним из лидеров по доходности, иногда НПФ и УК вырываются вперед. Но инфляцию в последние годы опережает стабильно, а это значит, что накопления не тают, а растут.

Для тех, кто хочет перевести деньги в другой фонд, важно помнить о том, что досрочно расторгнуть договор со страховщиком можно раз в пять лет. В противном случае вы потеряете инвестиционный доход: в новый фонд попадет только то, что успело накопиться за предыдущие пять лет. На том же портале «Все о накопительной пенсии» можно подробнее узнать и рассчитать, как правильно сменить НПФ и не потерять доход. Кроме этого, ПФР рекомендует в конце каждого года проверять, не появилось ли от вашего имени заявления на переход в другой фонд. Его могли «оформить» мошенники или даже вы сами - во время получения кредита или страховки, «случайно» подписав нужное заявление. В декабре заявление можно отозвать. После вернуть накопления можно будет только по суду.

Второй способ увеличить свою пенсию – накопить достаточное количество пенсионных баллов, а при желании и купить их. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд и перечислить туда деньги. В 2019 году минимальный денежный взнос на баллы составил 29 тыс. рублей (его можно вносить несколькими платежами). Он позволит приобрести примерно один пенсионный балл.

Третий способ – оформить негосударственное пенсионное обеспечение (НПО), добровольно делать взносы в НПФ и «на склоне лет» получать еще одну пенсию. Эту услугу предоставляют не все НПФ (хотя ряд фондов развивают оба эти направления), а выглядит она так: делаешь взносы, накопленные деньги инвестируются и прирастают инвестдоходом. Эти средства можно будет получить единовременно или частями. В зависимости от пенсионного плана будут меняться лишь характеристики – количество, частота, период отчислений и период выплат. Можно выбрать удобный для себя график и перечислять, например, 1 тысячу рублей каждый месяц. Есть и другие интересные варианты, которые предлагают НПФ. Например, кэшбек, который перечисляется на пенсионный счет.

Существуют и «непенсионные» способы увеличить свои сбережения. Традиционно это вложения в недвижимость (она может и вырасти в цене, и давать отдачу в виде аренды), золото, валюту или открытие банковского вклада. Однако первый способ требует существенного стартового капитала, второй - специфических навыков и понимания рынка (с той же валютой можно уйти в минус только на разнице в покупке-продаже), а доходность по банковским вкладам в последнее время снижается. Особенно это касается валютных вкладов: положить те же евро в депозит со ставкой серьезно выше нуля - проблема.

Сегодня вариантов для увеличения будущей пенсии довольно многоФото: Shutterstock

Сухой пенсионный остаток

Хотя добавить средства в накопительную пенсию нельзя, важно следить за состоянием счета и результатами своего управляющего: сравнивать результаты с инфляцией и другими НПФ и УК. Активно копить на пенсию можно в НПО. Из плюсов – возможность значительно увеличить свою будущую пенсию. Воспользовавшись калькулятором НПФ «Сбербанка», я узнала следующее: если на протяжении последующих 30 лет я буду отчислять в фонд 5% от своего дохода (1 250 рублей ежемесячно), моя вторая пенсия составит около 14,5 тыс. рублей в месяц. Главный минус НПО - государство пока не страхует «дополнительные» пенсионные накопления. Если фонд лишится лицензии, вы останетесь без денег.

Впрочем, возможно, ситуация со страхованием негосударственных пенсий изменится - вместе с запуском гарантированного пенсионного продукта. В 2021 году в силу вступит закон о гарантированном пенсионном продукте (ГПП), который позволит формировать накопительную часть пенсии самостоятельно: для этого нужно написать работодателю заявление о переводе определенного процента своей зарплаты на специальный пенсионный счет. Величину взносов можно определить самостоятельно, а изменить ее - неограниченное количество раз. Санкций за смену пенсионного фонда, если он разонравится, также не предполагается. Главное – эти накопления будут застрахованы, то есть гарантированы государством.

Поскольку финансы - дело в целом непростое, ориентир я пока держу на хорошо известные мне имена. Тот же Сбербанк довольно активно продвигает пенсионные продукты.

ВЭБ.РФ, который пока работал только с накопительными пенсиями, также планирует заняться негосударственным пенсионным обеспечением: в ближайшее время он может купить пакет акций одного из крупнейших НПФ – «Благосостояние».

Сегодня вариантов для увеличения будущей пенсии довольно много. Можно вложиться в баллы, выбрать подходящий фонд для умножения накопительной части пенсии, оформить дополнительное пенсионное обеспечение. При этом в будущем должны появиться и более совершенные финансовые инструменты, которыми человек сможет распоряжаться по собственному усмотрению. Главное – следить за уже накопленным, по возможности откладывать деньги и помнить о том, что пенсия - это неизбежный этап в жизни, к которому нужно готовиться заранее. Я уже начала.