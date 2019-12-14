2019-12-14T19:03:13+03:00
Происшествия

Родителей трёхлетнего мальчика из Мосвы, в крови которого нашли наркотики, лишат родительских прав

Мальчик в больнице, но его жизни ничто не угрожает
Анастасия ВАРДАНЯН
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Родители сами вызвали скорую, но толком объяснить, что с малышом, не смоглиРодители сами вызвали скорую, но толком объяснить, что с малышом, не смоглиФото: Иван ПРОХОРОВ
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На днях в одну из столичных детских больниц попал трёхлетний мальчик. Родители сами вызвали скорую, но толком объяснить, что с малышом, не смогли. Первоначально диагнозом было отравление. Страшная правда раскрылась только на третий день, когда были готовы результаты анализов. В крови малыша нашли наркотики.

- По факту отравления ребенка проводится доследственная проверка, - сообщила "Комсомольской правде " Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве. -Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Также следователи проверят условия жизни и воспитания ребенка в семье.

Ребёнок сейчас находится в больнице. По данным медиков, его жизни ничто не угрожает. Вот только забрать его домой родители вряд ли смогут. Решается вопрос о лишении их родительских прав.

По одной из версий, горе-родители дали наркотики сыну, чтобы тот лучше спал. По другой, мальчик сам нашел отраву.

В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения заявили, что после госпитализации мальчика представители ведомства выехали по месту его жительства.

Кроме того, уточняется, что ранее семья не состояла на сопровождении в учреждениях соцзащиты, а также не обращалась за социальной помощью. Отмечается, что в квартире созданы все условия для жизнедеятельности ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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