2019-12-15T13:47:42+03:00
Общество

Погода в Москве 16 - 21 декабря: В столице потеплеет до рекордных +8 градусов!

Чем ближе к Новому году, тем сильнее аномалии. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды в Москве на 16 - 21 декабря
Юлия СМИРНОВА
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О настоящей зимней погоде речь пока не идетО настоящей зимней погоде речь пока не идетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Зима? Снег? Мороз? Нет, не слышали. Чем ближе к Новому году, тем теплее и без того уже аномально тёплая зима. "КП" только что сообщила, что на следующей неделе может быть побит температурный рекорд. А вот и подробный прогноз Гидрометцентра России о погоде в Москве на 16 - 21 декабря.

В понедельник, вторник и среду, 16 - 18 декабря, днем +2…+4 градуса, пасмурно, серо, промозгло, с мокрым снегом и дождем. По ночам около ноля или небольшой плюс, +1…+3 градуса.

Такая погода на 5 - 7 градусов теплее климатической нормы. Но до рекордов в начале недели дело не дойдет. Максимумы для этих дней такие:

16 декабря: +6,3 градуса (рекорд установлен в 2006 году)

17 декабря: +8,2 градуса (2017 год)

18 декабря: +5,3 градуса (1886 год).

Пик декабрьского небывалого тепла придется на четверг, 19 декабря. Даже ночью +6 градусов, а днем совсем уж фантастические +8. Такие цифры были бы нормой два месяца назад, в середине октября!Будет облачно, но без осадков. И почти гарантированно не устоит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений (а они ведутся в столице 140 лет). Максимум для 19 декабря +5,3 градуса, такая теплынь стояла в Москве в 1982 году.

В конце недели погода изменится. Облака разойдутся, выглянет солнце, станет сухо. И начнется постепенное похолодание. Однако о настоящей зимней погоде речь пока не идет.

В пятницу, 20 декабря, днем +3 градуса, переменная облачность.

В ночь на субботу, 21 декабря, в Подмосковье подморозит до -6, в столице -1…-3 градуса. Днем +1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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