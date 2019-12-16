«Не ждите, когда дети все перерастут, обращайтесь к специалистам»

Ожидая малыша, родители думают только о хорошем, но в жизни так бывает не всегда. Иногда дети рождаются с отклонениями и пороками развития. Перед родителями встает вопрос, что делать дальше, как помочь. О столичных службах ранней помощи рассказала Светлана Воловец, заслуженный врач РФ, руководитель Научно-практического центра медико-социальной реабилитации имени Л. И. Швецовой.

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ПОЯВИЛАСЬ ВПЕРВЫЕ

- Светлана Альбертовна, когда возникла идея создания службы ранней помощи?

- В 2014 году президент Владимир Путин поручил разработать и внедрить в стране систему сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов, уделив особое внимание созданию служб ранней помощи. В сентябре 2014 года в нашем центре мы открыли отделение медико-социальной реабилитации детей и в нем, первыми в городе, создали службу ранней помощи. Первоначально она была рассчитана на 15 малышей.

- С какими проблемами вы столкнулись?

- Создание службы ранней помощи как в городе, так и в целом по стране было достаточно непростым. В то время не было документов, регламентирующих эту работу, а также специалистов, прошедших подготовку по ранней помощи. Поэтому вначале мы опирались на зарубежный опыт. Наши специалисты получали теоретические и практические знания, знакомясь с аналогичными службами в Германии, Франции, Испании. В 2015 году Министерством труда и социальной защиты населения РФ была создана рабочая группа. В нее вошли специалисты по коррекционной работе с детьми раннего возраста с отклонениями в развитии, а также представители общественных родительских организаций. За два года членами рабочей группы было разработано более 10 базовых документов, позволяющих организовать в стране систему ранней помощи, основанной на межведомственном взаимодействии. И, конечно, работать стало проще.

Руководитель Научно-практического центра медико-социальной реабилитации имени Л. И. Швецовой Светлана Воловец. Фото: dszn.ru

СЕМЬЯ ВСЕГДА РЯДОМ

- Чем сегодня занимаются ваши специалисты?

- Служба ранней помощи - это служба длительной, непрерывной, обязательно семейно-ориентированной медико-социальной и психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей младенческого и раннего возраста с нарушениями развития или имеющими риск возникновения таких нарушений в более старшем возрасте.

Основная задача службы - оказать всестороннюю помощь таким семьям. Это и обучение родителей правилам ухода и воспитания детей с инвалидностью, и создание особого образовательно-развивающего пространства для детей с физическими или психическими нарушениями. Все это нужно для социальной адаптации и включения таких детей в среду сверстников. Специалисты служб ранней помощи решают две важнейшие задачи. С одной стороны - это профилактика инвалидности у детей с нарушениями развития, с другой - сохранение кровной семьи ребенку-инвалиду.

- Что входит в программу ранней помощи? Используете ли инновационные методики?

- При обращении родителя или законного представителя ребенка в службу ранней помощи сначала проводим комплексную оценку развития ребенка. Затем выбираем программу ранней помощи - длительное или краткосрочное сопровождение семьи, однократное или пролонгированное консультирование.

Каждому ребенку составляется индивидуальная программа, рассчитанная на 5 - 6 месяцев. В ней учитываются психическое, физическое, речевое развитие ребенка. Программа выполняется командой специалистов:

врач-педиатр, врач ЛФК, психолог, учитель-дефектолог, логопед, инструктор по адаптивной физкультуре, инструктор-методист по лечебной физкультуре, социальный педагог, музыкальный педагог. Ежеквартально проводятся промежуточно-диагностические исследования уровня развития ребенка. Родители получают рекомендации по продолжению программы и закреплению полученных детьми навыков и знаний.

- Можно ли родителям находиться с ребенком во время коррекционных занятий?

- Да, обязательно. Повторюсь, программа ранней помощи - это семейно-ориентированная программа. Наши специалисты работают в тесном взаимодействии с семьей. Это могут быть дистанционные и очные индивидуальные и групповые консультации; индивидуальные занятия в формате «Родитель - ребенок - специалист»; художественно-театральные занятия небольшими группами; занятия в Школе родителей, помощь в создании домашнего образовательного пространства.

Мы настраиваем родителей на объективную оценку психофизического состояния ребенка, его способностей и возможностей, обучаем

их коррекционно-педагогическим технологиям, применяемым в обычной жизни. Потом родители могут сами с помощью полученных знаний продолжать реабилитацию ребенка дома.

ВОЗЬМУТ И В САДИК, И В ШКОЛУ

- А помогут ли детям дистанционно, особенно тем, кто живет в других округах?

- Да, в работе с семьей мы используем дистанционное сопровождение. Наши специалисты с помощью современных информационных технологий связываются с семьей и контролируют занятия родителей с ребенком. При необходимости дают советы, что нужно исправить или добавить к упражнениям, анализируют их выполнение, иногда просто смотрят, как ребенок играет. Если малыш с тяжелым диагнозом и маме трудно с ним выйти из дома, то и развивающие занятия проходят дистанционно.

- Можете ли привести пример полного восстановления ребенка после занятий в службе ранней помощи, несмотря на ранее неутешительные прогнозы?

- Полным восстановлением здоровья ребенка занимается медицина. А служба ранней помощи делает все, чтобы научить ребенка и его семью жить полноценной жизнью, несмотря на имеющиеся у него, иногда очень тяжелые, нарушения. Если после наших программ ребенок пошел в детский сад, научился общаться на равных со сверстниками - мы считаем свою задачу выполненной. С гордостью могу сказать, что больше 30% детей, посещавших нашу службу ранней помощи, пошли в сад, а затем и в обычную общеобразовательную школу.

Если ваш ребенок имеет нарушения развития или вы просто обеспокоены его состоянием, не ждите, когда ребенок все перерастет, обращайтесь к специалистам ранней помощи. Они помогут раскрыть потенциал вашего ребенка, чтобы в будущем он был востребован в обществе.

НА ЗАМЕТКУ

В программу ранней помощи могут попасть:

• дети, имеющие врожденную или наследственную патологию со сложной структурой дефекта, с отставанием в физическом или психическом развитии, с поведенческим, сенсорным, речевым и другими интеллектуальными расстройствами;

• дети биологической группы риска: недоношенные и маловесные дети (рожденные с массой тела менее 1500 граммов), дети, рожденные на сроке гестации меньше 33 недель, а также дети из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Одним из критериев включения в программу является возраст ребенка - от 0 до 3, а в особо тяжелых случаях до 5 лет. Дети должны иметь постоянную регистрацию в Москве.