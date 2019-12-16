Подари мечту! Некоторые желания уже сбылись...

Декабрь - время чудес и счастливых людей. Прямо сейчас вы можете сделать счастливее еще одного или сразу нескольких человек. В столице стартовала акция «Мы с тобой», в которой желающие могут подарить мечту детям-инвалидам и сиротам. Весь декабрь на сайте акции (dobrayamoskva.ru/mechta/) вывешиваются истории москвичей, которые попали в трудную ситуацию или каждый день борются с ограничениями своего здоровья. Поддержите их и покажите, что они не одни в этом мире, отправив открытку с теплыми словами. А еще вы можете исполнить их заветную мечту. Волшебство уже началось.

Лиза привела с собой подружку (на фото), и мастер студии красоты накрасил обеих девушек. Фото: dszn.ru

День красоты

С пяти лет Лиза живет в центре содействия семейному воспитанию. Ей сейчас 19 лет, и как все девочки, она мечтала сделать красивый профессиональный маникюр в настоящем салоне. Тем более Новый год на носу, праздник нужно встретить при полном параде.

Сотворить волшебство вызвались хозяйки студии маникюра сестры Кристина Козулицына и Елизавета Кизилашвили. Еще две девушки - Анастасия Гошля и Адриана Кравцова - решили оплатить процедуры красоты и для подружек нашей мечтательницы. Девчонок встречали чаем с конфетами, мультфильмами и подарками. Всем вручили забавные ободки для волос, разноцветные резинки, духи, масло для кутикулы, фоторамки.

Лиза выбрала красный лак (не каждая решится на такой яркий цвет!) и попросила нарисовать ей снежинки. Ее подруги 17-летняя Лена - ярко-розовый, а 18-летняя Маша сразу оба любимых - розовый и фиолетовый.

Всем гостьям мастера сделали маникюр с покрытием, парафинотерапию рук, а также покрасили брови. Красота!

На экскурсию к пожарным

Воспитаннику столичного центра содействия семейному воспитанию 22-летнему Кириллу нравится быть полицейским, сотрудником ГИБДД или пожарным. У него даже форма есть, но из-за ментальных нарушений молодой человек никогда не сможет заниматься этими профессиями. Его мечта - хотя бы увидеть, как устроена настоящая пожарная часть и прокатиться на большом и красивом пожарном грузовике. А уж сделать селфи с огнеборцами - это память на всю жизнь.

Мечта Кирилла ждала на сайте отклика меньше недели. Парня пригласил в гости пожарно-спасательный отряд № 207 «Пожарно-спасательного центра», подведомственный Департаменту по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы. Кириллу так не терпелось поскорее сюда попасть, что он даже приехал на день раньше запланированного. Но спасатели умеют справляться с любыми нештатными ситуациями. Нашему герою устроили персональную экскурсию по подразделению. Пожарные показали, как эвакуируют пострадавших с помощью альпинистского снаряжения, а также продемонстрировали телескопический подъемник и пожарно-спасательные мотоциклы.

- В тренажере «Грот» Кирилл увидел работу в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, в таких условиях, как, например, на пожаре, где есть сильное задымление, - рассказал начальник отряда Андрей Грязнов.

Молодой человек получил в подарок форму спасателя с именными нашивками. А на прощание его прокатили на пожарной машине.

Лена мечтает подружиться со своими любимыми морскими животными. Фото: dobrayamoskva.ru

...а эти - еще ждут исполнения

Обнимашки с дельфинами

Самыми близкими для 13-летней Лены с особенностями здоровья стали сотрудники центра содействия семейному воспитанию «Маяк». Лена с удовольствием ходит в школу, а ее любимый предмет - ИЗО. Ей нравится рисовать, особенно разных животных. Девочка часто помогает воспитателям: охотно занимается с младшими детьми, даже может самостоятельно переодеть их. Воспитатели очень хвалят ее за аккуратность.

Больше всего на свете Лена любит разные экскурсии и поездки, но есть у нее заветная мечта. Девочка очень хотела бы подружиться со своими любимыми животными - дельфинами. Погладить и обнять одного из них, поплавать с ним рядом в «Москвариуме» на ВДНХ.

Алина хочет познакомиться с известными музыкантами. Фото: dobrayamoskva.ru

Встреча с кумиром

В центре содействия семейному воспитанию «Маяк» живет 11-летняя Алина. Девочке с особенностями развития очень сложно познавать мир. Однако Алина всегда старается узнавать что-то новое, обожает поездки и экскурсии, а еще очень любит музыку - каждый раз, когда играют ее любимые песни, девочка оживляется, танцует и смеется. Алина мечтает познакомиться с кем-то из своих кумиров - музыкантов, которые исполняют популярную музыку.

Для Гали заветным желанием стало красивое платье. Фото: dobrayamoskva.ru

Наряд и прическа принцессы

Педагоги центра содействия семейному воспитанию называют 16-летнюю Галю очень целеустремленной. «Если она взялась за какую-то работу, то ее уже ничем не отвлечешь», - это про Галю. Также ответственно девочка относится и к учебе, хотя науки даются нелегко из-за особенностей развития. Галя помогает педагогам, не только сама находит для себя интересные игры и занятия, но и увлекает ими других ребят из центра.

Как и многие девочки, Галя представляет себя сказочной принцессой. Она мечтает о нарядном платье и красивой праздничной прическе. Осталось только дождаться Фею-крестную, и желание обязательно сбудется!

Акция «Мы с тобой!» (dobrayamoskva.ru/mechta/) проводится до 30 декабря 2019 года. Каждый день вы можете смотреть на сайте истории детей. Приглашаем вас присоединиться к благотворительному проекту и поддержать ребят.