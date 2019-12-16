Стабильная экономическая экосистема

В прошлом году международная деловая газета Financial Times включила Москву в пятерку самых инвестиционно привлекательных городов Европы. В аналогичном российском рейтинге, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ), столица - многолетний лидер.

Это означает, что экономическая экосистема города не просто стабильна, она постоянно развивается. Вести бизнес в Москве безопасно, выгодно, комфортно и престижно. Существует ряд сервисов поддержки малого и среднего бизнеса, которые позволяют

значительно сократить время предпринимателя. В городе действует развитая инфраструктура, в том числе с точки зрения транспортной логистики. Благодаря цифровизации, которая уже несколько лет активно развивается в столице, предприниматели имеют возможность оформлять все необходимые документы через сервисы электронных услуг для бизнеса - без нервотрепки и бюрократии. Словом, сегодня Москва - самый комфортный город России для ведения бизнеса.

Все, как известно, всегда начинается с малого. В нашем случае - с малого бизнеса. И со среднего тоже. Лидерство Москвы легко

объясняется особым отношением к предпринимателям, которые создают новые рабочие места, производят товары и услуги, платят налоги, пополняя городской бюджет (см. «Прямую речь»). Малый и средний бизнес имеет возможность развиваться на территориях действующих в Москве технопарков, получает субсидии, льготы, доступные кредиты.

Как итог: число горожан, открывающих свой собственный бизнес, развивающих свои таланты в предпринимательстве, постоянно увеличивается - каждый месяц в Москве регистрируют тысячи новых ИП и ООО. При этом сотни столичных компаний успешно выходят на международные рынки, поставляя IT-продукты, медицинское и электрооборудование, фармацевтику и многое другое в 180 стран мира.

И это только начало большого пути.

Фото: mos.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«В Москве действует комплексная программа поддержки бизнеса»

- Москва уделяет огромное внимание поддержке малого и среднего бизнеса, - говорит руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. - Думаю, никому не нужно объяснять, что для экономики любого города, любой страны это одна из важнейших составляющих. Поэтому для нас важно, чтобы уже существующие малые и средние предприятия продолжали работать и каждый год появлялись все новые и новые субъекты МСП.

Напомню, у нас сегодня действует комплексная программа поддержки бизнеса. И это не только льготы, субсидии, помощь в получении доступных кредитов. Большое внимание мы уделяем и образованию тех, кто уже запустил собственный бизнес, и тех, кто еще только планирует это делать, но пока не знает, с чего начать. Это все абсолютно бесплатно.

Причем у нас есть отдельный проект, «Бизнес-уикенд», который заточен именно под молодых предпринимателей - московских студентов и даже школьников.

КОНКРЕТНО

Каждый 3-й житель Москвы занят в малом и среднем предпринимательстве (МСП).

- 744 000 субъектов малого и среднего бизнеса действуют сегодня в Москве.

- 450 новых МСП в среднем ежедневно регистрируются в Москве.

- 12,5% от общего числа российских малых и средних предприятий находятся в Москве.

- 23,2% всех налогов Москвы дает МСП.

- На 47% вклад в экономику города вырос за последние три года.