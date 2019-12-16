Москва - предпринимателям

Их большую часть курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, в том числе через несколько подшефных организаций.

Некоторые предприниматели до поры до времени не знают, что могли бы получать субсидии, льготы или другую помощь, вкладывая сэкономленные деньги в собственное развитие и расширение. А мы сейчас все подробно расскажем!

Политика комплексной поддержки

Система поддержки предпринимательства, которая сегодня успешно действует в российской столице, охватывает все направления малого и среднего бизнеса, промышленные предприятия и инновационные стартапы, а также все стадии их развития. В Москве реализуется комплексная программа финансовой и нефинансовой поддержки. Результаты этой работы видны и на федеральном, и на международном уровнях.

1-е место заняла Москва в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России, а также вышла в лидеры в нескольких европейских и мировых рейтингах.

Субсидиарная поддержка

Компании, представляющие самые разные направления бизнеса, могут подавать заявки на субсидии. Например:

- до 1 миллиона рублей можно компенсировать на открытие франшизы,

- до 10 миллионов - на приобретение оборудования для технологичных производств в столичных технопарках,

- до 50% своих затрат (но не более 50 млн рублей) - на создание нового продукта или модернизацию производства. Это специальное предложение для компаний - участников в Московском инновационном кластере.

Компаниям, которые занимаются экспортом, Москва возмещает затраты на участие в выставках в России и за границей, а также на выведение товаров на зарубежные рынки.

Стоит отметить, что с 9 декабря коммерческие коворкинги Москвы могут подать заявки на получение субсидий до 1 млн рублей.

Кредитная поддержка

Москва облегчает малому и среднему бизнесу доступ к займам и кредитам.

- Более 10,8 тыс. поручительств выдал Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы за время своей работы.

- Их общая сумма - 80,9 млрд рублей.

- Это позволило объектам МСП привлечь кредиты и гарантии на 160,5 млрд рублей.

Поддержка экспорта

Для столичных компаний, которые выходят на зарубежные рынки, в городе создан Московский экспортный центр. Он оказывает предпринимателям не только информационно-консультационную поддержку, но и помогает с поиском зарубежных партнеров, проводит образовательные и акселерационные программы.

Инновационная поддержка

С помощью Московского инновационного кластера компании, зарегистрированные на этой платформе, имеют возможность привлекать в свои стартапы новых инвесторов. Кроме того, для многих это еще и дополнительная площадка для поиска клиентов и заказчиков.

- 36 технопарков объединяют сотни компаний, которые внедряют инновации в самых разных сферах экономики.

Образовательная поддержка

На сегодняшний день образовательный сервис Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы включает 14 образовательных онлайн-сервисов и 15 городских Центров услуг для бизнеса.

Агентство инноваций города Москвы, подведомственное ДПиИР, совместно с Фондом «Московский инновационный кластер» запустили программу «Московский Акселератор».

Сегодня это важная площадка для развития стартапов и бизнес-талантов. С молодыми предпринимателями работают эксперты из разных сфер и менторы - успешные бизнесмены с большим опытом.

- До 15 декабря столичные компании, связанные с высокими технологиями, имеют возможность подать свою заявку на участие в треке «Цифровые сервисы». Эта программа разработана совместно с Яндексом и адресована стартапам в сфере логистики, недвижимости, образования и торговли.

Также есть несколько городских программ акселерации, адресованных представителям разных направлений: социальное предпринимательство, ресторанный бизнес, сфера услуг, экспертная деятельность.

Аутлет, который оседлал кризис

Сеть магазинов брендовой одежды по низким ценам Offprice стартовала с кредита, поручителем которого стал Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.

Есть такая вроде как устоявшаяся экономическая мудрость: кризис - идеальное время для старта нового бизнеса. Предприниматель Петр Коваленко, основатель сети Offprice, на собственном примере доказал, что это так.

До выхода в одиночное плавание он много лет проработал в крупной компании, которая занималась ретейлом известных брендов. За семь лет прошел путь от ассистента до топ-менеджера. Но во время кризиса 2014 года, когда из-за скачков курса доллара цены на вещи известных марок росли в разы, а дорогие магазины съезжали из центра, потому что не тянули аренду, он понял: пора действовать. Уволился, собрал собственную команду, разработал концепцию новой компании: магазин должен выкупать у крупных брендов по низким ценам вещи из устаревших коллекций. Дело было за малым: найти стартовый капитал - на аренду помещений, на закупку первых партий товара. Вот тогда Петр Коваленко и обратился за помощью в Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. И тот выступил поручителем сразу по нескольким кредитам, которые в итоге получила компания Offprice. С этого и начался ее будущий взлет. В 2014-м все начиналось с одного магазина на Савеловском рынке, а сегодня по городу уже больше двадцати точек.

Сам Петр не скрывает, что оборотный капитал получил благодаря мерам господдержки.

- На старте бизнеса нужна любая поддержка, - говорит бизнесмен. И кивает на результат, который был получен благодаря старту в идеальное время: - Как-то очень быстро из 4 сотрудников нас стало 500. К концу этого года мы можем дотянуться и до 1000 человек.