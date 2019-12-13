В Подмосковье мужчина упал на нож, отрабатывая приемы самообороны с собакой

Все случилось вечером 8 декабря в поселке НИИ Радио Московской области. Сергей с женой Мариной отдыхали в загородном доме. Ближе к вечеру подвыпивший мужчина решил, что провести на заднем дворе тренировку по отработке приемов нападения с ножом, да еще и вместе со своим псом породы ротвейлер.

Сережа вошел в раж, размахивал клинком направо и налево, как вдруг поскользнулся на кафеле, потерял равновесие и упал грудью на свой же нож. Перепуганная жена срочно вызвала на место "скорую". Женщина сообщила медикам, что нож проткнул ее мужу грудь прямо в районе сердца.

- Ночью 9 декабря в ЦРБ был экстренно доставлен житель подмосковного Звенигорода 42-летний Сергей Н. Мужчину госпитализировали с диагнозом проникающим ножевым ранением грудной клетки слева, в области сердца, гемоторакс. Пострадавший был госпитализирован в хирургическое отделение, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент полиция проводит проверку и устанавливает все детали инцидента. Чудом выживший после своих тренировок Сергей в больнице, восстанавливает здоровье.