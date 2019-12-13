Женщин-машинистов с окладом 100 тысяч рублей возьмут в московское метро с 2021 года

Традиционно, что поездами в московском метро управляют мужчины. Через два года на должность машиниста возьмут и женщин. Ныне собрали первую женскую группу для обучения профессии машинист электропоезда.

- Требования к кандидатам очень высоки. Они касаются и состояния здоровья, и качества знаний. Только после успешной сдачи экзамена машинист заступает на работу в Депо, - рассказали в Московском метрополитене.

Женщинам-машинистам разрешат управлять самыми современными поездами "Москва" на Филевской линии. Зарплата у них будет такая же, как у опытных машинистов, свыше 100 тысяч рублей ежемесячно. К тому же метрополитен представит социальный пакет: отпуск, надбавки за выслугу лет, бесплатный проезд, специальные программы для детей работников метрополитена.

Подготовка красивых машинистов начнется в феврале-марте 2020 года в Учебно-производственном центре.

- От начала подготовки до выхода на линию на практике проходит около года. К моменту получения права управления электропоездом в 2021 году вступит в силу приказ Министерства труда и социальной защиты РФ, который позволит метрополитену нанимать женщин на должность машинистов, - рассказали в Московском метрополитене.

КСТАТИ

Женщины-машинисты трудились в годы войны. В этой профессии тогда трудилось женщин не меньше, чем мужчин. Многие из них продолжали работу и в последующие годы. Так что это не нововведение для метрополитена. Но возвращение женщин в эту профессию потребует создание отдельных комнат для отдыха и хозяйственных бытовок в Депо.