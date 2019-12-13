40-летняя москвичка родила четверняшек без ЭКО

Почти месяц в Перинатальном центре имени Мухина провели четверняшки, которые появились на свет 15 ноября. За это время малыши набрали вес и окрепли. В пятницу, 13 декабря, счастливую маму и малышей отпустили домой. С букетами цветов и подарками их встречали самые близкие: счастливый отец и родственники.

- Мне сразу дали подержать внучку Анечку. Она совсем не плакала, мирно сопела, завернутая в одеяло. Эмоций было столько, что я вначале растерялся. Все-таки сразу четверо внуков. Ну а потом, когда приехали домой, было ощущение безграничного счастья , - поделился эмоциями дедушка четвертушек Вадим Шульц.

Аня, Сара, Назар и Адам вместе с мамой и папой будут жить в московской квартире дедушки. Им выделили отдельную комнату, но уже сейчас понятно, что места мало.

- У нас две кроватки и две люльки. Это занимает всю комнату. Нам даже пришлось отказаться от второй коляски: просто некуда ее ставить. С нами живет еще одна моя дочка и внучка, так что пока так: в тесноте, да не в обиде, - рассказал Вадим Шульц.

Счастливая мама - 40-летняя Ольга Шульц, она, кстати, москвичка в седьмом поколении, уверена, что с таким количеством малышей справится. Это была ее первая беременность. И зачатие было естественным , то есть не ЭКО.

Аня, Сара, Назар и Адам вместе с мамой и папой будут жить в московской квартире дедушки.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Дочка у меня очень сильная и трудностей не боится, - объяснил дедушка четверняшек.

Сейчас малыши на смешанном вскармливании: грудного молока всем не хватает. Но это стандартная практика в таких случаях. С детьми Оле помогает отец малышей Бадар Аль Хашами. Будущие супруги познакомились в Дубаи, где работала москвичка.

Кстати, накануне выписки из роддома семья получила подарок от мэрии — новенький микроавтобус.

В Москве в последний раз четверняшки появлялись на свет в 2013-м году. А вот в подмосковной Балашихе сразу четверо малышей родились летом этого года. Семье подарили квартиру.