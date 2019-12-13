2019-12-13T16:24:39+03:00
Происшествия

ФСБ: В ТЦ "Европейский" задержаны пять террористов

В схроне у бандитов нашли автомат, пистолет и самодельную бомбу
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Подозреваемые в подготовке терактов заключены судом под стражуПодозреваемые в подготовке терактов заключены судом под стражуФото: ТАСС
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Сотрудники ФСБ с оперативниками МВД России задержали московском ТЦ "Европейский" пятерых членов запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (далее – МТО "ИГ"), в которую входили два гражданина России и три уроженца стран Центральной Азии, которые собирались в Новогодние праздники совершить в Москве серию диверсионно-террористических актов.

Для этого они подготовили оружие и взрывчатку.

- В ходе обыска у подозреваемых изъяты средства связи с инструкциями от эмиссаров МТО "ИГ". Кроме того, в результате проведенных следственных действий обнаружен принадлежащий бандитам схрон, из которого изъяты: автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, - отметили в ФСБ России.

Подозреваемые в подготовке терактов заключены судом под стражу.

Случаи задержаний исламских экстремистов и террористов в ТЦ "Европейский" происходят регулярно. Им нравится этот большой и многолюдный торговый центр, где можно легко затеряться в толпе. В 2015 году сотрудники ФСБ задержали в одном из кафе "Европейского" казначея дагестанской ячейки террористической организации "Исламское государство" Ислама Хаджиева.

В Москве задержаны пять боевиков ИГ, планировавших теракты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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