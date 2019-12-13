Навстречу родителям: Через 40 лет переиздана книга «Клетки в клетке, или Откуда ты взялся?»

Даже современных родителей может поставить в тупик простой детский вопрос: «Откуда я взялся?» Ответ на него еще 40 лет назад нашел биолог, тогда начинающий, а сегодня входящий в мировую научную элиту Леонид Марголис. Он написал книгу «Клетки в клетке, или Откуда ты взялся?», где пояснил, как клетка за клеткой «складывается» человек.

Оказалось, что спустя десятилетия книга продолжает жить своей активной жизнью, но в интернете. Вопросы детей и трудности в формулировках ответов родителей остались теми же, усугубившись лавиной непроверенных и часто опасных источников «знаний». Поэтому при поддержке Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом (МГЦ СПИД) книга была переиздана, и ее презентация прошла на книжной ярмарке Non/fictioN21 в Гостином Дворе.

- Книга «Клетки в клетке, или Откуда ты взялся?» является примером того, что многие «взрослые вопросы на будущее» можно объяснить доступно и своевременно, - пояснил Алексей Мазус, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения Москвы, руководитель МГЦ СПИД. - Есть общие принципы сохранения здоровья, понимания, что опасно, а что нет. Ребенок должен осознавать последствия своих действий и иметь знания, которые будут работать на защиту от всех болезней. ВИЧ в том числе. Это задача, которую мы решаем сегодня с московскими родителями и педагогами, идя по пути расширения общеобразовательного кругозора и духовного потенциала московской молодежи. Профилактическая работа должна быть многогранной и основанной на ценности жизни, только тогда она позволяет добиваться результатов, какие есть в Москве: уверенно контролируемой ситуации по ВИЧ-инфекции и единичных случаев заражения ВИЧ среди подростков.

- Книга имеет забавную историю. Мы жили во время дефицита, когда люди занимали с ночи очередь за колбасой. Так же было с одеждой, книгами. Я был профессором МГУ (и сейчас им остаюсь). Летом мы жили на даче, близился день рождения моей дочери Кати. Она попросила в подарок книжку. Это был тупик. Где ее взять? И я решил написать сам. О том, что знаю: биология, генетика, хромосомы. Но писал понятным для ребенка языком. Вот так и рассказал, откуда берутся дети, - вспоминает Леонид Марголис, автор книги, профессор МГУ, заведующий отделом Национального института здоровья США.

Любящий отец еще и нарисовал картинки, сшил листочки иголкой с ниткой - и получилась настоящая книга, которая стала главным подарком на день рождения девочки. А заодно и главным советским бестселлером на тему «как я попал к маме в живот». Среди знакомых семьи была пожилая писательница. Она посоветовала показать самодельную книгу издательству «Детская литература». Профессор Марголис долго не решался. К тому же не хотел обнародовать свое авторство - боялся, что коллеги скептически отнесутся. Поэтому тогда книжка вышла под псевдонимом «П. Катин», что означало папа Катин. Сейчас автор изменил фамилию на обложке. Но больше ничего менять не стал.

- Основы биологии не изменились, как и способ появления на свет детей. На будущее - можно написать и для подростков 12 - 16 лет. Думаю, это была бы полезная серия книг, - считает Леонид Марголис.

Для подростков и их семей Московский центр СПИД совместно с Университетом МГИМО подготовил в рамках Non/fictioN21 отдельный, неожиданный и очень проникновенный разговор, также с участием известного ученого-вирусолога - Майкла Ледермана и его сестры Рут.

8 декабря в Гостином Дворе они представили российской публике мемуары «Скрываемся, чтобы выжить», написанные их матерью Эстер Ледерман - польской еврейкой, выжившей во время немецкой оккупации Польши благодаря тому, что ее и семью ее будущего мужа два года укрывали неравнодушные польские фермеры, а затем спасла освободившая Польшу Красная Армия. Сама 96-летняя автор, которая не смогла присутствовать лично - в силу возраста не решившись на трансатлантический перелет до Москвы, выступила перед аудиторией с трогательным видеообращением.

- Наша задача, опираясь на эту книгу, учиться быть добрыми, культивируя в себе это чувство, - подчеркнул профессор Ледерман.

Алексей Мазус поддержал коллег в том, что есть очевидная корреляция между гуманистической литературой и гуманистической миссией борьбы с глобальными вызовами современности, одним из которых является ВИЧ.

- Конечно, во времена, которым посвящены воспоминания Эстер Ледерман, никакой эпидемии СПИДа не было. Но в сегодняшней московской профилактической работе мы стремимся приглашать людей к диалогу о современных угрозах человеческой жизни с нетривиальных точек зрения. Именно поэтому вовлекаем в широкий профиль гуманитарной деятельности вирусологов с мировыми именами, таких, как Майкл Ледерман. Эта книга в конечном итоге об отношениях между людьми, о ценности и хрупкости жизни и о том, как отчаянно люди борются за нее. О том, ради чего боремся и работаем все мы. Кроме того, среди множества деталей, описанных в книге, мне хотелось бы обратить внимание на отношения двух влюбленных подростков, почти два года скрывавшихся на чердаке от смертельной опасности. Насколько эти отношения трогательны и чисты. И пусть эта тема не главная в книге, я думаю, она учит не только мужеству и оптимизму, но и щепетильности, которая редка, но так необходима в наше значительно менее опасное время.

На следующий день профессор Марголис и профессор Ледерман выступили с приветствием и докладами на Московской международной конференции по ВИЧ-инфекции, посвященной иммунодефицитным состояниям у детей. Вот такой шаг - от одного спасения к другому.

- Чтобы наши дети друг друга понимали, они должны читать одни и те же книги, - подчеркнул модератор презентации проректор по научной работе МГИМО профессор Евгений Кожокин.