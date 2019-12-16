2019-12-16T13:18:16+03:00
Происшествия

В Истре случайно задержали убийцу, которого искали 26 лет

Мужчина попался совершенно случайно. Только когда полиция стала пробивать его личность по базам, открылись страшные подробности
Иван РУНЕВ
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Мужчина может сесть на долгие годы за решетку даже спустя 26 лет после преступления.Мужчина может сесть на долгие годы за решетку даже спустя 26 лет после преступления.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Несколько дней назад правоохранителям на пульт дежурного поступило обращение жителей одного из поселков недалеко от деревни Ермолино Истринского района Подмосковья. Женщина жаловалась на своего соседа, который напился и шумел, в общем вел себя неадекватно и мешал соседям. Сам поселок представляет собой СНТ, где в основном располагаются дачные домики. Большую часть времени эти строения пустуют, а оживают лишь в сезон шашлыков и заготовок на зиму.

- По прибытию на место сотрудники полиции задержали 46-летнего мужчину в алкогольном опьянении. Мужчина долго отказывался называть свои данные и путался в них. Оперативники нашли в доме, в котором жил задержанный, документы, из которых они узнали, что мужчину зовут Валерий Ш. – Сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

Когда пьяного дебошира доставили в отдел полиции и стали пробивать его по базам, чтобы установить, не водилось ли подобного за этим гражданином и раньше, то вскрылись необычные обстоятельства. Оказалось, что мужчину уже 26 лет ищут за двойное убийство и разбой, которое он совершил еще в 1993 году. Тогда Валерий Ш. расправился с двумя жителями Краснодара и скрылся с места преступления. Спустя пару месяцев местные правоохранители раскрыли это дело, но Валерия уже и след простыл. Оперативники искали мужчину и в Краснодарском крае, и отправляли ориентировки в другие регионы, и даже в Казахстан, где родился подозреваемый. Но результата не было вплоть до декабря этого года.

- Мужчину арестовали по двум статьям; 102 п. «а» и «з» и 146 ч.2. Он находится в розыске с марта 1993 года. Родом мужчина из Костанайской области Казахстана, – рассказал источник kp.ru.

Мужчина находился в местном отделе полиции, пока за ним не приехали сотрудники из Краснодара. Теперь его судьбу будут решать местные правоохранители и суд. Так как преступление относится к особо тяжким, то в данном случае суд может отказать в применении срока давности, который составляет 15 лет. Мужчина может сесть на долгие годы за решетку даже спустя 26 лет после преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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