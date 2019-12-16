В Истре случайно задержали убийцу, которого искали 26 лет
Несколько дней назад правоохранителям на пульт дежурного поступило обращение жителей одного из поселков недалеко от деревни Ермолино Истринского района Подмосковья. Женщина жаловалась на своего соседа, который напился и шумел, в общем вел себя неадекватно и мешал соседям. Сам поселок представляет собой СНТ, где в основном располагаются дачные домики. Большую часть времени эти строения пустуют, а оживают лишь в сезон шашлыков и заготовок на зиму.
- По прибытию на место сотрудники полиции задержали 46-летнего мужчину в алкогольном опьянении. Мужчина долго отказывался называть свои данные и путался в них. Оперативники нашли в доме, в котором жил задержанный, документы, из которых они узнали, что мужчину зовут Валерий Ш. – Сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.
Когда пьяного дебошира доставили в отдел полиции и стали пробивать его по базам, чтобы установить, не водилось ли подобного за этим гражданином и раньше, то вскрылись необычные обстоятельства. Оказалось, что мужчину уже 26 лет ищут за двойное убийство и разбой, которое он совершил еще в 1993 году. Тогда Валерий Ш. расправился с двумя жителями Краснодара и скрылся с места преступления. Спустя пару месяцев местные правоохранители раскрыли это дело, но Валерия уже и след простыл. Оперативники искали мужчину и в Краснодарском крае, и отправляли ориентировки в другие регионы, и даже в Казахстан, где родился подозреваемый. Но результата не было вплоть до декабря этого года.
- Мужчину арестовали по двум статьям; 102 п. «а» и «з» и 146 ч.2. Он находится в розыске с марта 1993 года. Родом мужчина из Костанайской области Казахстана, – рассказал источник kp.ru.
Мужчина находился в местном отделе полиции, пока за ним не приехали сотрудники из Краснодара. Теперь его судьбу будут решать местные правоохранители и суд. Так как преступление относится к особо тяжким, то в данном случае суд может отказать в применении срока давности, который составляет 15 лет. Мужчина может сесть на долгие годы за решетку даже спустя 26 лет после преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU