Треть шедевров из коллекции экс-министра финансов Алексея Кузнецова оказались подделками

Итак, бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов все-таки получил реальный срок! 14 лет колонии общего режима. Приговор озвучили в понедельник в Басманном суде.

О приключениях экс-чиновника (сейчас ему 56 лет) «Комсомолка» не раз подробно писала. Подмосковное министерство финансов он возглавлял в 2000-2008 годах. В процессе расследования выяснилось, что работая региональным министром, Кузнецов сколотил целую преступную группировку - из подчиненных и чиновников других ведомств. Например, Алексей Кузнецов с подручными через мошеннические схемы заставляли компании, оказывающие услуги ЖКХ, переуступать фирмам-однодневкам долги муниципалитетов, затем давили на глав районов, заставляя срочно погашать задолженности. Эти деньги выводились на кипрские оффшоры. А ещё теперь уже бывшие чиновники растащили выручку от продажи акций ОАО «Мособлтрансинвест» и растратили несколько миллиардов из бюджета Московской области. Общую сумму ущерба оценили в 14 млрд рублей. «Контору» накрыли в 2008-м, участников ОПГ судили за мошенничество, отмывание денег, растраты. Сам же Кузнецов сумел до ареста убежать в Европу и жил под чужим именем. Следователи нашли его спустя несколько лет во Франции, но России беглого министра выдали лишь в начале нынешнего года...

Известно, что на выведенные из страны деньги Кузнецов с супругой скупали элитную недвижимость во Франции и Швейцарии, а для своей огромной квартиры на Остоженке начали собирать коллекцию произведений искусства и антиквариат. Говорят, на это собрание диковин экс-министр потратил 1 миллиард рублей. Эту коллекцию из России пытались вывезти уже после бегства Кузнецова, но таможня задержала груз в порту Санкт-Петербурга. В этом году подмосковному музею «Новый Иерусалим» передали 117 картин русских и западноевропейских художников из коллекции Алексея Кузнецова. Тогда многие эксперты и арт-дилеры рассказывали «КП», что решивший вдруг стать коллекционном министр в живописи явно не разбирался и переплачивал за полотна чуть ли не в десятки раз. Позже стало известно, что среди купленных им картин оказались и подделки. А теперь становится понятен масштаб «трагедии» - картины пытались вывезти на Запад, потому что они были куплены за сотни миллионов рублей. Кто-то крупно обдурил господина министра...

- На сегодня завершена экспертиза по 54 предметам, - рассказала в эксклюзивном интервью «Комсомольской Правде» главный хранитель Музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Наталья Сафонова. - Это картины из списка самых ценных. Их решили проверить в первую очередь. 15 предметов оказались не подлинниками.

Ничего себе. Получается, почти треть главных шедевров из коллекции экс-министра - фальшивки!

- Среди этих картин есть предметы старых неизвестных авторов, которые были подписаны именами известных художников еще при их жизни. Но на некоторых «автографы» наносились гораздо позже, - продолжает Сафонова. - В том числе этом стало известно в результате химической экспертизы и рентгенограммы. Например, на картине «Исаака Левитана» оказались пигменты, которые не соответствуют годам жизни художника. Они гораздо моложе.

По словам эксперта, также в списке 15 подделок - картины, которые были подписаны Маковским, Гончаровым, Фальком, Бурлюком, Васнецовым, Бенуа.

- Оставшаяся часть коллекции - это либо работы неизвестных русских художников, либо полотна не самых знаменитых западноевропейских мастеров, - говорит Сафонова. - По ним экспертиза будет проводиться позже.

- Картины из коллекции Кузнецова, которые признали подлинниками, будут вводиться в экспозицию «Нового Иерусалима»?

- Нам бы очень хотелось. Осенью мы уже показали несколько изъятых у жены бывшего министра работ на выставке «Цвет. 90 шедевров Подмосковья». Мы будем обращаться к Министерству культуры РФ с ходатайством на право пользования этими картинами. Если нам передадут их приказом, мы сможем их выставлять.

Предъявление обвинения Алексею Кузнецову.

Бывший министр финансов Московской области присвоил 27 миллиардов казенных денег

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов умудрился всего за год ( с 2007 по 2008 год) «увести» из областного бюджета 27 миллиардов рублей. Следователи СК Прокуратуры Москвы уже вычислили схемы, благодаря которым отмывались деньги. В основном они перечислялись на погашение искусственно созданных долгов по ЖКХ. Затем эти суммы переходили на счета фирм – однодневок. Сколотив таким образом состояние Кузнецов уволился, сославшись на семейные обстоятельства (подробности).