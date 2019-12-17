2019-12-17T13:19:04+03:00
Происшествия

«Вдруг на карту упали деньги от незнакомца. Я поехал и купил машину»: В Подмосковье судят подростка, который растратил чужой ошибочный перевод

На 17-летнего студента завели уголовное дело по статье «кража»
Семен ЕЛЕНИН
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По статье «кража» молодому человеку светит до двух лет лишения свободыПо статье «кража» молодому человеку светит до двух лет лишения свободыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Бывает же! Вбивал человек в мобильном приложении номер телефона для перевода денег, ошибся одной циферкой и отправил не пойми кому...

Вот так у 30-летнего Олега Герасимова из Лобни и получилось. В июне этого года он должен был вернуть знакомому долг - 40 тысяч рублей. То, что перевел деньги не туда, мужчина понял лишь через несколько часов. Позвонил на тот, ошибочный, номер. «Я ничего не получал», - заявил голос в трубке. Герасимов поскреб затылок и помчался писать заявление в полицию.

Теперь в Лобненском городском суде разбирают дело о «краже». На скамье подсудимых - 17-летний (!!!) студент из Москвы Сергей Викторов (имя и фамилия изменены, - Авт.).

- На самом деле, я эти деньги, конечно же, получил, - признался «Комсомольской Правде» молодой человек. - Приятель продавал за 35 тысяч «Жигули» шестой модели в нормальном состоянии. Я сразу снял деньги с карты и купил машину. Так, по району покататься. Водительские права? Нет, у меня их нет. Но водить более-менее умею. Ещё «пятерку» рублей по мелочам потратил. Посидели с друзьями в кафе.

В банковской системе, разумеется, перевод был зафиксирован. Это потом стало главным доказательством по уголовному делу.

- Об этом я как-то не подумал, - разводит руками парень. - Думал, «прокатит» и я смогу оставить эти деньги себе. Но через несколько дней мне позвонили из полиции.

С тех пор Викторов под домашним арестом, в суд приезжает с «браслетом» на ноге.

- Есть хороший шанс, что все обойдётся, - говорит он. - Я недавно отдал Герасимову те самые 40 тысяч. Он мне расписку написал, что претензий не имеет. Дело не отменили, потому что оно к тому времени было уже в суде.

- Чтобы вернуть деньги, машину продал?

- Нет. Машину у меня ещё летом угнали. Деньги мне брат дал...

По статье «кража» молодому человеку светит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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