Где в Москве можно увидеть птиц из Красной книги?

В последнее время общение с природой становится для москвичей все более популярным видом отдыха. Этому способствует благоустройство лесопарков и водоемов, расширение системы эко-троп, по которым можно гулять часами. Даже новое увлечение появилось - наблюдение за птицами, бердвотчинг (с английского это так и переводится: «наблюдение за птицами», - Авт.). Бердвотчеры - орнитологи-любители. Вооружившись оптикой, они гуляют по столичным паркам, отыскивая среди листвы птиц различных видов. Новички учатся определять пернатых по окраске, по внешнему облику и пению... С этой темы мы и начали нашу беседу с директором по развитию Союза охраны птиц России Еленой Зубакиной.

- Елена Владимировна, чем так привлекает тысячи людей наблюдение за птицами?

- Действительно, в последнее время у нас бердвотчеринг становится все более популярным явлением. На Западе это уже целая отрасль с неплохим оборотом - для орнитологов-любителей выпускают оптику, спецлитературу, снаряжение. Бердвотчеринг - увлекательный досуг. Это и удовольствие от общения с живой природой, и радость познания мира. Птицы красивы, наблюдать за ними интересно. И для этого требуется самый минимум: бинокль да книга-определитель птиц.

Ушастая сова

ПЕРЕПИСЬ ПТИЧЬЕГО НАСЕЛЕНИЯ

- Союз охраны птиц России существует более 20 лет. Расскажите об основных направлениях его работы.

- Нам уже 26 лет, если быть точными. Изначально у нас был два основных направления. Одно из них - программа «Ключевые орнитологические территории России». На текущий момент у нас в России выявлены наиболее ценные для птиц территории - места гнездования редких видов, массовые остановки птиц на пролете, места зимовок. Второе направление - просветительское. Мы проводим массовые акции, в которых москвичи принимают участие от мала до велика. Выпускаем специальную литературу, в том числе определители птиц. Есть еще несколько больших программ, с помощью которых мы привлекаем внимание к различным проблемам и стараемся их решить.

- Как небезразличные люди могут присоединиться к деятельности вашего Союза и чем могут помочь орнитологам?

- Мы с вами начали разговор с бердвочеров. Они часто помогают и нам, орнитологам-профессионалам. Так, любители-орнитологи и фотографы-анималисты, объединенные созданной при Зоологическом музее МГУ программой «Птицы Москвы и Подмосковья», не раз собирали уникальные данные по залету на территорию столицы видов птиц, которые у нас здесь ранее никогда не встречали. На сайтах программы «Птицы Москвы и Подмосковья» и Союза охраны птиц России можно найти много интересной информации такого рода.

- Знаю, что СОПР каждый год проводит Дни наблюдения за птицами - весной и осенью.

- Это своеобразная перепись «птичьего населения». Специалистам важно знать, сколько и каких птиц живет на определенной территории. И вот здесь нам помогают сотни волонтеров. Они фиксируют птиц на различных водоемах и в других местах обитания. Мы на своем сайте объявляем о датах проведения очередных Дней, а регистрация проходит на сайте biodat.ru.

Серая куропатка

САМАЯ БОЛЬШАЯ КОЛОНИЯ ОЗЕРНЫХ ЧАЕК

- По последним экологическим рейтингам воздух в Москве становится чище. Зелени - больше. Сколько видов птиц обитает в городе? Сколько из них - редкие, и можно ли их увидеть?

- На сегодня в Москве отмечены около 260 видов птиц. Но это с учетом тех, кто бывает только на пролете или фиксировался только единично. В Красной книге Москвы 68 видов птиц. При желании и терпении можно практически всех их увидеть.

- Вы говорили, что на юго-востоке Москвы, в районе Капотни, Марьинской и Братеевской поймах Москвы-реки очень много птиц. Настоящая птичья гавань. Расскажите об этом месте.

- Здесь существует самая большая на сегодня в пределах МКАД колония озерных чаек, которая, к сожалению, сейчас находится под серьезной угрозой: места гнездования чаек активно засыпаются при расширении метродепо. В пойме много видов водоплавающих птиц, в том числе редких - красноголовый нырок, хохлатая чернеть, широконоска. В этой птичьей гавани и множество других видов пернатых - серая цапля, малая выпь, лысуха, камышница. Если вернуться к Красной книге Москвы, то около половины птиц из нее можно увидеть именно здесь, в пойме Москва-реки. Кстати, территория Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), который находится в Капотне, - одно из тех редких мест в границах МКАД, где еще сохранились гнездовая группировка серой куропатки, здесь можно встретить и ушастую сову.

На сегодня в Москве отмечены около 260 видов птицФото: Дарья МИТРОФАНОВА

УЗНАТЬ, ПОЛЮБИТЬ, СОХРАНИТЬ

- Недавно на базе учебного центра Московского НПЗ прошел Ваш образовательный курс по наблюдению за птицами. Были установлены информационные стенды-определители птиц. Чем полезны такие мероприятия, объединяющие жителей, школьников, волонтеров предприятия?

- Конечно, это полезно для всех. После таких встреч многие присоединяются к армии любителей птиц, становятся бердвочерами. И стенды тоже играют большую роль. Когда люди видят, разглядывая картинки, как много разных птиц у нас в Москве живет, они начинают больше интересоваться окружающей природой, стремятся ее сохранить. Здесь действует принцип: узнать, полюбить, сохранить.

- Какие практические советы можно дать тем, кто хочет наблюдать и кормить птиц?

- Мы всегда поправляем: птиц надо не кормить, а подкармливать их в период зимней бескормицы. Пернатые не должны разучиться самостоятельно добывать себе еду. Самое простое - сыпать в кормушки несоленые и нежаренные семечки подсолнуха. Когда наступают холода, можно вешать на ниточке несоленое сало. Важно помнить: если вы уже начали подкармливать птиц, нужно продолжать это делать весь зимний период и прекращать, когда потеплеет. Пернатые не должны разучиться самостоятельно добывать себе еду.

- На ваш взгляд, есть ли тенденции единения городского жителя и природы? Становятся ли москвичи ближе к природе?

- Да, конечно. Я вижу, что грамотных, думающих людей, которые более чувствительны к вопросам охраны природы, становится все больше. Всегда интересуются природой дети. Но когда родители не поддерживают этот интерес, у большинства детей он постепенно гаснет. Поэтому от взрослых сейчас зависит очень много.