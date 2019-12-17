На сколько вырастут социальные пособия в Москве в 2020 году

«Больше половины московского бюджета традиционно идет на социальные нужды. В 2020 году только на финансирование денежных выплат, пособий и натуральных льгот москвичей мы направим около 500 млрд рублей, - сообщает мэр Сергей Собянин. - Всего мы повышаем порядка 90 различных выплат.

Детские деньги

С января детские пособия вырастут на 5,6%.

Пенсии

Минимальный размер пенсии с московской доплатой был повышен досрочно – в сентябре 2019 г. – и сегодня составляет 19,5 тысяч рублей в месяц.

Прибавку получили более 1,5 млн пенсионеров

Поддержка старшего поколения

Социальные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам, пострадавшим от политических репрессий, юбилярам семейной жизни и другим москвичам старшего поколения повышаются на 5,6%. В 2020 году размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла составит 1584 рубля, ветеранам труда – 1056 рублей, реабилитированным гражданам – 2112 рублей.

Дети войны

В 2020 году в Москве появится новая льготная категория граждан – дети войны. Это все без исключения москвичи, родившиеся с 1 января 1928 г. по 3 сентября 1945 г.

Размер ежемесячной денежной выплаты детям войны составит 1584 рубля.

Подробнее о размерах социальных выплат можно узнать из документа.