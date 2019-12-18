Андрей Бочкарев: Некрасовскую линию метро полностью запустим в начале 2020-го

- Андрей Юрьевич, самыми важными стройками города стали транспортные проекты. В первую очередь это метро и дороги. Что уже сделано и какие новые участки в ближайших планах?

- Нам удалось в этом году досрочно достроить и открыть Северо-Западную хорду. Последним ее участком стал уникальный балочный мост через канал имени Москвы. Эту дорогу можно назвать дублером Третьего кольца и МКАД. А на Южной рокаде буквально несколько дней назад мэр Сергей Собянин запустил движение от Балаклавского до Пролетарского проспекта вместе с реконструированной Дорожной улицей. Всего за 2019-й построим чуть больше 100 километров дорог.

В планах на будущий год - завершение реконструкции развязки МКАД с Волоколамским шоссе, а также строительство южного дублера Кутузовского проспекта. Еще планируем открыть автомобильный мост длиной 680 метров через Нагатинский мост. По нему как раз и пройдет новая шестиполосная трасса. Она соединит юго-восток города и парк «Остров Мечты».

Помимо этого, сейчас ведутся проектно-изыскательские работы по второму и третьему этапам строительства многоуровневой транспортной развязки на пересечении северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК. К строительству планируем приступить в следующем году.

СИНЯЯ ВЕТКА ДО ГОЛЬЯНОВа ДОВЕЗЕТ

- Какие объекты метрополитена удалось ввести в этом году?

- Давайте посчитаем: уже открылись четыре станции на первом участке Некрасовской линии плюс еще четыре станции от «Саларьево» до «Коммунарки» в Новой Москве. В последние недели года достраиваем четыре станции второго участка Некрасовской линии - от «Нижегородской» до «Косино», а также станции «Авиамоторная» и «Лефортово» Большого кольца. Технический пуск проведем в ближайшие недели. А после обкатки в начале 2020 года поедут и поезда с пассажирами.

На Большой кольцевой линии (БКЛ) метро активно строим на всех участках. Например, одна из станций - «Воронцовская» - откроется в 2021 году. Она будет связана пересадкой со станцией «Калужская» Калужско-Рижской линии. Благодаря этому жители близлежащих районов смогут без пересадок добираться до соседних районов - Зюзина и Проспекта Вернадского. Наши планы по метро расписаны до 2027 года. К этому времени в столичной подземке появятся еще три линии - Бирюлевская, Рублево-Архангельская и Коммунарская.

А некоторые действующие ветки продлим уже к 2023 году. Арбатско-Покровскую линию дотянем до района Гольяново, а Калининско-Солнцевскую линию - до Внукова.

Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Юрьевич Бочкарев. Фото: stroi.mos.ru

- Могли бы подробнее рассказать о строящихся линиях в Новой Москве?

- Сегодня мы ведем строительство четырех станций Коммунарской линии метро на присоединенных территориях. В ближайшие четыре года в Новой Москве построим еще по одной станции на Сокольнической и Калининско-Солнцевской линиях. Напомню, в этом году 20 июня мы открыли станцию «Коммунарка» Сокольнической линии. Сейчас ведется строительство станции с рабочим названием «Столбово» Коммунарской линии. Эти две станции будут связаны переходом между собой. Таким образом, с вводом Коммунарской линии в 2023 году появится первая пересадка между станциями метро в ТиНАО.

ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ПО СТАНДАРТУ

- Реновация уже стартовала в восьми округах, в том числе и в центре города. Хватает ли новых домов для переселенцев?

- Весь прошедший год мы сдавали готовые новостройки для участников реновации. Под заселение всего уже передали 45 домов из 49 введенных в эксплуатацию. Например, в районе Бабушкинский, на улице Коминтерна, 12, передан под заселение жилой дом на 128 квартир. Кстати, все новостройки для программы готовятся по единым высоким стандартам, даже если их возводили раньше по другим городским программам. Это касается и внутренней отделки квартир под ключ, и благоустройства дворов. Около домов обязательно

оборудуют детские и спортивные площадки, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. Рядом обустроят места для парковки на открытой плоскостной автостоянке, в том числе и для маломобильных жителей.

ПОЛИКЛИНИКИ ОБНОВЯТ ВО ВСЕХ ОКРУГАХ

- Кстати, о социалке. С нового года начинается масштабная реконструкция и строительство поликлиник во многих районах. Какими будут обновленные здания?

- В проектах учитывается удобная планировка, чтобы пациентам больше не приходилось бегать по этажам в поисках нужного кабинета. Теперь врачи, к которым чаще всего обращаются горожане, будут находиться на нижних этажах. А все остальные кабинеты и администрация - на верхних. В ближайшее время одна из таких поликлиник начнет принимать москвичей в районе Бутырский на северо-востоке Москвы. Это новая детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с подъездной дорогой. Для детей откроем отделение медицинской профилактики, педиатрическое отделение, отделение функциональной диагностики, хирургические кабинеты, дневной стационар на шесть мест.

Взрослая поликлиника включит в себя два отделения врачей общей практики, блок врачей-специалистов, отделение профилактики и функциональной диагностики, дневной стационар на десять мест.

Столичные поликлиники по поручению мэра Сергея Собянина переходят на новый стандарт работы и обслуживания пациентов, который позволяет избегать очередей, повышать комфорт и доступность медицинской помощи.