Самую большую школу России построили на ЗИЛе

На социальные проекты Москва не скупится. Во всех районах строятся детсады, школы, спортивные и культурные центры. Их оплачивает как городской бюджет, так и частные инвесторы. Многие крупные стройки завершились в этом году. Но развитие столицы продолжается. С помощью Департамента строительства города мы узнали, что уже изменилось в социалке и что в планах на ближайший год.

Виртуальная реальность на уроке

Школа с детским технопарком «Кванториум» на месте бывшего Завода имени Лихачева (ЗИЛ) стала самым большим в России школьным зданием. В ней могут одновременно учиться 2500 учеников.

Построенное в этом году огромное здание общей площадью более 40 тысяч квадратных метров разделили на тематические зоны - начальной, основной, старшей школы и культурно-спортивная.

В учебном комплексе дети смогут постигать науки с помощью новых экспериментальных программ. Фишка школы - детский технопарк. В нем одновременно могут заниматься 120 - 140 учащихся. Их распределяют по нескольким группам - биоквантум, робоквантум и IT-квантум. Дети изучат лазерные технологии, прикладную космонавтику, займутся судостроением, микробиологией и построением виртуальной реальности. На занятия в кванториум могут приходить и ученики из других школ.

В Столице появится сосудистый центр

В поселке Коммунарка сейчас завершается строительство первой очереди одного из крупнейших комплексов - медицинский центр «Новомосковский». Первых пациентов больница примет уже в следующем году. Прежде всего это больница, в которой будет 1016 коек с реанимационными отделениями и 30 - c операционными. В соседних корпусах откроют сразу и детское, и взрослое отделения больницы, а еще перинатальный центр, лечебно-диагностический и амбулаторный центры.

Особенностью клиники станет созданный в ней Региональный сосудистый центр для помощи пациентам при острых нарушениях мозгового кровообращения. Еще одна новинка - лаборатория радиоизотопной диагностики с системой однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ). Врачи смогут следить за радиоактивной меткой в организме больного и поймать онкологию на самой ранней стадии, когда признаков болезни почти нет.

Архитекторы подумали и о комфорте пациентов. В палатах - высокие потолки, большие окна, удобные санузлы, а также многофункциональные кровати с кнопками вызова персонала.

В «Новомосковском» смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь жители Троицкого и Новомосковского округов, а также Юго-Западного и Западного округов (районов Солнцево, Ново-Переделкино, Южное Бутово и др.). И добираться до него жителям этих районов будет удобно - здесь уже функционируют новые станции «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии метро.

Все на татами

Центр самбо и бокса в «Лужниках» примет первых посетителей в 2021 году. Для москвичей это место навсегда связано со спортом, особенно после чемпионата мира по футболу. Скоро здесь появится еще одна площадка для круглогодичной спортивной подготовки молодежи - любителей и профессионалов из олимпийского резерва. Комплекс может принимать и крупные международные соревнования.

На площади 22 тысячи квадратных метров разместят все, что нужно спортсменам, и даже музей самбо. Здание поделят на две части - для самбо и для бокса.

Цокольный этаж полностью превратят в подземный паркинг. С первого и до пятого этажа для спортсменов и зрителей полностью обустроят все необходимое. Пловцам и любителям водных процедур - два бассейна и спа-зона. Будущим чемпионам - тренажерные и разминочный залы, тренерские и медицинские кабинеты. Фанатам - зоны для соревнований с трибунами и кафе. А на улице рядом со спортцентром высадят летний сад, а также поставят беговые дорожки.

Дети придут в новенькие учебные корпуса осенью будущего года. Фото: stroi.mos.ru

А В ЭТО ВРЕМЯ

Между старым и новым зоопарком перекинут еще один мост

Пешеходный мост высотой 12 метров и длиной 22 метра соединит старую и новую территории зоопарка. Он станет дублером существующего перехода. На него можно будет перейти по пандусам. А для маломобильных горожан также поставят лифты. Белый мост будет металлическим, с ограждениями из ударопрочного стекла.

В старой части зоопарка недалеко от павильона «Слоновник» реконструируют комплекс «Ластоногие» площадью 5,4 тысячи квадратных метров. В нем в шести бассейнах с эффектом искусственной волны будут плавать нерпы, тюлени, морские котики и моржи. Рядом найдется место и для белух (вид зубатых китов).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей БОЧКАРЕВ, руководитель Департамента строительства Москвы: «Лужники» продолжают улучшаться

- Во время подготовки к чемпионату мира мы провели масштабную реконструкцию территории олимпийского комплекса «Лужники». Сейчас работы здесь продолжаются, среди новых объектов - Международный центр самбо и Центр бокса. Это будут два независимо функционирующих друг от друга центра, пересечение потоков их посетителей будет исключено. Объекты смогут использоваться Федерациями самбо и бокса как полноценные тренировочные базы с возможностью восстановления и отдыха. Также здесь предусмотрено проведение соревнований различного уровня, в том числе и международных.

Фасады и интерьеры будут выполнены в виде многосветных пространств с обильным применением остекления.

В зданиях будут располагаться тренировочные залы и залы для соревнований, боксерские ринги, бассейн, сауна, хамам и криосауна, комнаты отдыха для спортсменов и персонала, подземный паркинг. Завершить строительство планируем в 2021 году.

СКАЗАНО

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы: Дворец водных видов спорта превратился в новый современный центр

- В «Лужниках» одним из самых крупных спортивных сооружений этого года стал Дворец водных видов спорта. Здесь был старый Дворец водных видов спорта (название сохранилось), бассейн, который практически развалился и не функционировал. Мы решили на его месте создать новый современный центр водных видов спорта. Это профессиональный 50-метровый бассейн. Здесь рядом - два 25-метровых и есть большой аквапарк. То есть все и для профессиональных спортсменов, и для любителей, и для детей, и для семейного отдыха есть. Комплексный проект.