2019-12-18T16:26:08+03:00
Происшествия

Экс-полицейского, убившего жену и оставившего тело с семилетним сыном, спустя почти два года все-таки лишили родительских прав

Бабушка мальчика будет требовать ужесточения наказания для убийцы, получившего всего 10 лет
Анастасия ВАРДАНЯН
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Cотрудник СОБРА Сергей Гусятников из ревности убил спящую жену (на фото) и, скрыв улики, отправился на службу.Cотрудник СОБРА Сергей Гусятников из ревности убил спящую жену (на фото) и, скрыв улики, отправился на службу.
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Почти два года Анна Верба, бабушка девятилетнего Никиты, который в январе 2018-го года нашел тело мамы с 57-ю ножевыми ранениями, пыталась лишить отца мальчика, совершившего это жестокое преступление, родительских прав. В среду, 18 декабря, аргументы женщины, которая сразу же оформила опеку над мальчиком, суд все-таки услышал.

- Наконец-то его лишили родительских прав. И это справедливо. Какой он отец после этого страшного поступка. Он не только мою дочку убил. Он покалечил психику мальчишке, который нашел маму в луже крови. Ему совести хватила оправдываться в суде, мол он сына одеялом утром укрыл и пошел на службу. Вот такая забота, - прокомментировала решение суда Анна Верба. - Он уже год в тюрьме, при этом алименты не платит, и свою часть ипотеки тоже не гасит.

Почти два года Анна Верба, бабушка девятилетнего Никиты, пыталась лишить отца мальчика родительских прав.

Почти два года Анна Верба, бабушка девятилетнего Никиты, пыталась лишить отца мальчика родительских прав.

Напомним, наличие несовершеннолетнего сына суд признал смягчающим обстоятельством.

- Мы будем обращаться с требованием ужесточить ему наказание, так как теперь юридически сына у него нет, - пояснила Анна Верба.

Напомним, в январе 2008-го история семьи Гусятниковых из подмосковного Солнечногорска потрясла всю страну. Жестокость событий просто зашкаливает. Действующий сотрудник СОБРА Сергей Гусятников из ревности убил спящую жену и, скрыв улики (окровавленные простыни и одежду он успел сжечь Ред.), как ни в чем ни бывало отправился на службу. Папаша, конечно, прекрасно понимал, что тело мамы найдет семилетний сын, который в ночь убийства спал в своей комнате. Так и случилось.

В январе 2008-го история семьи Гусятниковых из подмосковного Солнечногорска потрясла всю страну.

В январе 2008-го история семьи Гусятниковых из подмосковного Солнечногорска потрясла всю страну.

Решением суда Гусятников был признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы.

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Сергея Гусятникова до сих пор не лишили родительских прав, а мальчик с бабушкой выживают на крошечную пенсию и ходят по психологам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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