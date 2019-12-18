Экс-полицейского, убившего жену и оставившего тело с семилетним сыном, спустя почти два года все-таки лишили родительских прав

Почти два года Анна Верба, бабушка девятилетнего Никиты, который в январе 2018-го года нашел тело мамы с 57-ю ножевыми ранениями, пыталась лишить отца мальчика, совершившего это жестокое преступление, родительских прав. В среду, 18 декабря, аргументы женщины, которая сразу же оформила опеку над мальчиком, суд все-таки услышал.

- Наконец-то его лишили родительских прав. И это справедливо. Какой он отец после этого страшного поступка. Он не только мою дочку убил. Он покалечил психику мальчишке, который нашел маму в луже крови. Ему совести хватила оправдываться в суде, мол он сына одеялом утром укрыл и пошел на службу. Вот такая забота, - прокомментировала решение суда Анна Верба. - Он уже год в тюрьме, при этом алименты не платит, и свою часть ипотеки тоже не гасит.

Почти два года Анна Верба, бабушка девятилетнего Никиты, пыталась лишить отца мальчика родительских прав.

Напомним, наличие несовершеннолетнего сына суд признал смягчающим обстоятельством.

- Мы будем обращаться с требованием ужесточить ему наказание, так как теперь юридически сына у него нет, - пояснила Анна Верба.

Напомним, в январе 2008-го история семьи Гусятниковых из подмосковного Солнечногорска потрясла всю страну. Жестокость событий просто зашкаливает. Действующий сотрудник СОБРА Сергей Гусятников из ревности убил спящую жену и, скрыв улики (окровавленные простыни и одежду он успел сжечь Ред.), как ни в чем ни бывало отправился на службу. Папаша, конечно, прекрасно понимал, что тело мамы найдет семилетний сын, который в ночь убийства спал в своей комнате. Так и случилось.

В январе 2008-го история семьи Гусятниковых из подмосковного Солнечногорска потрясла всю страну.

Решением суда Гусятников был признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как живет мальчик из Подмосковья, нашедший тело зверски убитой отцом-полицейским мамы

Сергея Гусятникова до сих пор не лишили родительских прав, а мальчик с бабушкой выживают на крошечную пенсию и ходят по психологам (подробности)