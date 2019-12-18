Сергей Собянин - о реновации пятиэтажек и поликлиник, школьном питании и компенсации за снос гаражей

Сегодня, 18 декабря, в Московской городской думе мэр Сергей Собянин по традиции выступил с отчетом о результатах работы правительства Москвы. При этом он озвучил планы столичных властей на ближайшие годы. Публикуем основные цитаты из отчета мэра.

ЗА ГОД 100 КИЛОМЕТРОВ НОВЫХ ДОРОГ

- Я не вижу другого пути, кроме дальнейшего выполнения программы развития транспортной системы. В ближайшие годы мы должны открыть десятки новых станций обычного метро, запустить Большую кольцевую линию, которая ощутимо разгрузит действующее метро. К первым двум линиям МЦД прибавим ещё 2 - 3 маршрута центральных диаметров. Благодаря этому длина подземного и наземного метро в Москве вырастет в три раза по сравнению с 2010 годом и достигнет 1000 километров.

При этом продолжим строить в год около 100 километров дорог.

ВСЕ ТРАМВАИ СТАНУТ «ВИТЯЗЯМИ»

- В Москве уже две трети пассажиров городского транспорта перевозим на электротранспорте. Тем не менее, на этом не остановимся. Постараемся перевести весь общественный транспорт Москвы на электротягу. С 2021 года практически прекратим закупать автобусы на дизельном моторном топливе и перейдём на электробусы. В ближайшие два года завершим обновление парка трамваев на новые модели «Витязь».

СКОЛЬКО ДАДУТ ЗА БЫВШЕЕ МЕСТО ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

- Сегодняшнюю сумму компенсации в 150 тысяч рублей за сносимый гараж нужно проиндексировать. В ближайшее время посчитаем и определим справедливую цену.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ПРИЕЗЖАЕТ В ШКОЛУ ЗА 6 - 7 МИНУТ

- Раньше медики были в штате самих школ, но врач, который работает не в системе медицинской помощи, это проблема. Когда провели ревизию, оказалось, что 800 работавших в школах врачей вообще не имели медицинского образования. Две трети не проходили повышение квалификации на протяжении 20 лет. А скорая помощь практически не выезжала на вызовы в школы. У нас реально умирали дети в школах, я не придумываю.

Мы сохранили медицинское обслуживание в учебных заведениях, закрепили их за соседними районными поликлиниками. Теперь скорая помощь приезжает в школу в течение 6 - 7 минут в среднем по городу.

БЛАГОУСТРОЙСТВО СОКРАЩАТЬ НЕ БУДУТ

- Одна из самых больших к нам претензий, мол, тратим несусветные деньги на благоустройство. Сама эта статья в бюджете - это не плитка и не тротуары. Сюда входит вообще все жилищно-коммунальное хозяйство города. Но все равно мы много тратим на благоустройство. Напомню, туристическая отрасль раньше давала в бюджет города 20 - 30 миллиардов в год. А сейчас даёт 130 миллиардов рублей в первую очередь за счёт изменения общественных пространств. В течение одного года мы окупаем все расходы на благоустройство. Это не затратная статья, а одна из самых доходных. Поэтому благоустройство продолжится и дальше.

В СТОЛИЦЕ ПОСТРОЯТ МИЛЛИОН «КВАДРАТОВ» МЕДИЦИНСКИХ ЗДАНИЙ

- Продолжительность жизни москвичей за 8 лет выросла на четыре года и достигла 78 лет. Население Москвы начинает меняться кардинально. Пожилых людей в возрасте более 80 лет в городе уже более полумиллиона. Скоро цифра вырастет до миллиона. Это требует изменения требований в медицине, социальной защите, онкологической и геронтологической помощи. У нас 80 процентов больных онкологией - люди старше 60 лет.

Мы решили провести по сути дела реновацию 135 зданий поликлиник и построить 32 новые поликлиники. Всего в ближайшее время в городе будет построен 1 миллион квадратных метров медицинских площадей. Это архисложная задача, но мне кажется, она того стоит. Кроме того, закупаем 487 современных цифровых КТ, МРТ, маммографов и другой медтехники.

НОВОСТРОЙКИ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ - В ПРЕДЕЛАХ 14 ЭТАЖЕЙ

- Мы не стремимся лезть вверх в застройке. Высотные здания более 25 этажей составляют в районах реновации всего 2 процента. Мы слушаем жителей, где-то снижаем по их просьбе этажность или добавляем детсад, школу, изучаем все мнения. При этом сильное уменьшение этажности домов, строящихся по программе реновации, может снизить скорость переселения жителей сносимых пятиэтажек.

Две трети домов реновации по высоте не превышают 14 жилых этажей. Средняя этажность, если брать в расчет только жилые этажи, тоже составляет около 14 этажей. К тому же, помимо жилых этажей, мы строим коммерческие этажи. Это помещения для центров социального обслуживания, для бытовых услуг, для маленьких магазинчиков - это то, что надо москвичам, что создает более комфортную и комплексную среду.

ДЛЯ ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЕЙ ОТКРОЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕТСАДЫ

- Раньше с питанием в школах и детсадах творился какой-то непрекращающийся кошмар. Огромное количество подделок масла, молока, маргарина, сплошной фальсификат. Поэтому перешли на другую систему, приглашаем на торги новых поставщиков. Мы ужесточили контроль за питанием в школах и детсадах. Хотя проблема остаётся.

Питание в школе не вкусное. Мы сами загоняем поваров в такие жесткие требования СанПиН, что уже не получается приготовить по-домашнему. К тому же большинство старшеклассников часто не едят в школе. А в буфетах, что там продаётся? Сладкие булочки, конфеты, шоколад, все, что нельзя, все это там есть. Ещё одна проблема - аллергии детей. Можем попробовать несколько детсадов выделить специально для детей, у которых есть аллергия на продукты, в том числе и молочные.