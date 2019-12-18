2019-12-18T21:10:19+03:00
Дом. Семья

Кот-киборг Вито учится жить с двумя лапками после аварии

Современные протезы сделали из рыжего сорванца звезду Instagram [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Котику поставили современные протезы, на которых удобно бегатьКотику поставили современные протезы, на которых удобно бегатьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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У рыжего кота по кличке Вито непростая судьба. В прошлом году он попал под машину в Милане и лишился задних лапок.

Хозяйки кота - Сильвия Готтарди и ее супруга, на тот момент были в отъезде и оставили питомца под присмотром друга, но, узнав о случившемся, тут же вернулись в город. Врачи рассказали им, что одну из лап можно было спасти, но инфекция не оставила шансов.

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Сначала Вито ходил с временными протезами
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Обычно в Италии котов с двумя ампутированными конечностями просто усыпляют, но хозяева Вито решили бороться. Сначала ему установили временные протезы, больше похожие на металлические прутья, а потом заменили их на современные, аналогичные с теми, что используют спортсмены.

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Котик живет активной и счастливой жизнью
470 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Вито быстро восстановился после операции и даже получил прозвище "бионический" кот или кот-киборг. А число подписчиков в его Instagram сильно возросло. Теперь Сильвия постоянно выкладывает там видео со своим питомцем, который ведет активную и счастливую жизнь.

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У Вито сразу две "мамы"
319 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

К слову, в России тоже есть такие коты - Дымка-титановая лапка из Новокузнецка и Рыжик из Новосибирска. Сайт kp.ru писал, что судьба была к ним даже еще более суровой, чем к Вито, - животным пришлось ампутировать все четыре конечности.

Кот Витто на протезах вместо лап.Бионический кот из Италии шагает по жизни на двух лапах

ИСТОЧНИК KP.RU

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