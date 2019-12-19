В четырех московских парках обустроили места для зимнего плавания

Не совсем повезло нынче моржам. Зима такая, что больше на весну смахивает. Но они не унывают!

Заниматься зимним купанием под руководством тренера или самостоятельно приглашают в парки (допускаются все желающие в возрасте от 18 лет), сообщает сайт мэра Москвы mos.ru.

- Воронцовский парк. Место для купания обустроили на Большом Воронцовском пруду. Те, кому не требуется помощь в подготовке, могут приходить с 8.00 до 22.00. А с 8.00 до 10.00 здесь ежедневно организуют тренировки с инструктором для начинающих.

- «Фили». Уроки моржевания проходят каждый день с 6.00 до 10.00 и с 18.00 до 22.00. Спуск в воду - в центральной части парка на берегу Москвы-реки. Записаться на бесплатную консультацию с тренером можно в администрации парка по телефону: + 7 (499) 145-00-00 (добавочный 120).

- «Кузьминки». Место для купания организовали у лодочной станции на Шибаевском пруду. Оно открыто для посещения с 8.00 до 17.00.

- «Северное Тушино». Сезон зимнего купания здесь начнется, когда на Химкинском водохранилище образуется прочный лед. Прорубь с удобным спуском организуют у набережной парка, напротив дома 85, корпус 1 на улице Свободы. Прийти сюда можно будет в любой день недели с 9.00 до 19.00.