2019-12-18T22:35:32+03:00
Общество

В четырех московских парках обустроили места для зимнего плавания

Заниматься можно с тренером или самостоятельно
Игорь ПЕТРОВ
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Зимнее плавание - это спорт для отважных и закаленных.Зимнее плавание - это спорт для отважных и закаленных.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Не совсем повезло нынче моржам. Зима такая, что больше на весну смахивает. Но они не унывают!

Заниматься зимним купанием под руководством тренера или самостоятельно приглашают в парки (допускаются все желающие в возрасте от 18 лет), сообщает сайт мэра Москвы mos.ru.

- Воронцовский парк. Место для купания обустроили на Большом Воронцовском пруду. Те, кому не требуется помощь в подготовке, могут приходить с 8.00 до 22.00. А с 8.00 до 10.00 здесь ежедневно организуют тренировки с инструктором для начинающих.

- «Фили». Уроки моржевания проходят каждый день с 6.00 до 10.00 и с 18.00 до 22.00. Спуск в воду - в центральной части парка на берегу Москвы-реки. Записаться на бесплатную консультацию с тренером можно в администрации парка по телефону: + 7 (499) 145-00-00 (добавочный 120).

- «Кузьминки». Место для купания организовали у лодочной станции на Шибаевском пруду. Оно открыто для посещения с 8.00 до 17.00.

- «Северное Тушино». Сезон зимнего купания здесь начнется, когда на Химкинском водохранилище образуется прочный лед. Прорубь с удобным спуском организуют у набережной парка, напротив дома 85, корпус 1 на улице Свободы. Прийти сюда можно будет в любой день недели с 9.00 до 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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