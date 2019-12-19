Наше Подмосковье. Позывной - «Байкал»

- Когда сюда пришел первый отряд космонавтов, здесь был просто лес, - вспоминает Борис Валентинович. Он один из нынешних старожилов Звездного городка. Здесь прошла большая часть его жизни. Продолжает: - Ни одного дома здесь не было. А теперь - настоящий город...

Борис Волынов, без всяких преувеличений, легенда. В 1955-м окончил Сталинградское военное авиационное училище летчиков, служил в авиационных частях ПВО, оттуда его, летчика, в 1960 году зачислили в первый отряд космонавтов из 12 человек. В тот самый, где были Юрий Гагарин, Герман Титов, Алексей Леонов. Волынов родом из Иркутска, поэтому в космосе у него был позывной «Байкал». В 1969-м Волынов был командиром корабля «Союз-5» и первым в мире осуществил стыковку с другим кораблем - «Союзом-4». Тогда два космонавта из экипажа Бориса Волынова вышли в открытый космос и перешли на «Союз-4». Стыковка длилась 4 часа 35 минут... Сегодня Борис Валентинович дважды Герой Советского Союза, кавалер многих орденов - Ленина (дважды), Красной Звезды, «За заслуги перед Отечеством». Волынов прошел путь от слушателя-космонавта до командира отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Общий стаж работы в отряде - 30 лет. И это тоже мировой рекорд.

Вчера в Звездный городок приехали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Бориса Волынова пригласили выйти на сцену Дома космонавтов. Андрей Воробьёв присвоил ему звание Почетного гражданина Московской области. Совпало, что в этот день космонавт отмечал юбилей, 85-летие.

Губернатор зачитал поздравление, которое прислал президент Владимир Путин.

«Вы внесли значимый вклад в освоение околоземного пространства, в развитие отечественной ракетной отрасли, укрепление международного авторитета нашей страны. Ваш многолетний плодотворный труд достоин самого глубоко уважения и признания! Желаю Вам сил, бодрости духа и всего наилучшего!»

От себя Андрей Воробьёв добавил:

- Большая честь для меня сегодня присутствовать в этом зале и поздравлять легендарного человека в присутствии дружной команды космонавтов, тех, кто обеспечивает нам покорение космоса.

Дмитрий Рогозин вручил юбиляру ведомственный знак отличия «За верность космосу».

- Я горжусь нашим знакомством и нашими долгими отношениями, - сказал он. - Хочу сказать, что президент действительно очень уважает вас, я говорил с ним несколько дней назад.

После официальной церемонии Борис Волынов поблагодарил губернатора за развитие Звездного городка.

- За последнее время, буквально за несколько последних лет, Звездный городок очень преобразился. Аллея Героев, например, совсем другой стала, благоустроена территория города. Спасибо.

Стоит отметить, что на чествование Борис Волынов приехал не один, а с супругой. На Тамаре Федоровне будущий космонавт женился, еще когда служил в ПВО. С тех пор они вместе, уже 62 года. Настоящий пример для подражания всего Звездного!