2019-12-19T17:12:19+03:00
Общество

«Он не слушался, я хотела его успокоить»: в Москве воспитательница разрисовала детей зеленкой, чтобы скрыть побои

Воспитательницу пока не уволили, но ее временно отстранили от работы
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Воспитательницу пока не уволили, но ее временно отстранили от работыВоспитательницу пока не уволили, но ее временно отстранили от работыФото: Иван ВИСЛОВ
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В школе №1241 воспитательница разрисовала детей зеленкой. Так женщина попыталась закрасить синяки, которые случайно поставила одному из воспитанников. Пострадал шестилетний Миша (имя изменено). По словам сотрудницы детского сада, он слишком плохо себя вел.

- Мальчик не слушался, я хотела его успокоить и посадить на стул. Но на плече остался синяк, - объяснила воспитательница.

Недолго думая, женщина решила с детьми поиграть и разрисовала их зеленкой — заодно обильно прошлась и по месту синяка.

Вечером Миша пришел домой зеленый, в прямом смысле. Родители стали рассматривать узоры на теле и увидели на плече малыша синяк. Мальчик объяснил: так его попытались усмирить в детском саду, а потом предложили поиграть с зеленкой. Семья Миши тут же обратилась в администрацию школы.

- Мы незамедлительно связались с воспитательницей и потребовали прояснить ситуацию. Сейчас ведется расследование, создана специальная комиссия. Воспитатель временно не работает. Я контролирую ситуацию и держу связь с родителями ребенка, - сообщил «Комсомольской правде» директор школы №1241 Антон Алексеев.

В департаменте образования и науки Москвы историю с зеленкой не комментируют, но подтверждают: кровоподтек на плече ребенка все-таки обнаружили.

С Мишей сейчас все в порядке, он продолжает ходить в дошкольную группу. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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