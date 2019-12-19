Запуск МЦД в платном режиме: Избежать двойной валидации?

Маршрут МЦД-1 я тестировала в день запуска нового наземного метро, каталась и позже, когда проезд был бесплатным. И признаюсь, что с проблемами не столкнулась — как-то все понятно, как и когда прикладывать карту «Тройка», куда идти и в какой поезд садиться. Две недели проезд был бесплатным — все шли через открытые турникеты и садились в поезда. Но тестовый режим закончился, с 9 декабря за проезд стало нужно платить. Некоторые пассажиры столкнулись с непониманием. «КП» попыталась разобраться в типичных ошибках при оплате проезда на МЦД.

Нужно перекодировать «Тройку»

Свою карту «Тройка» я перекодировала за день до поездки на МЦД. Протянула в кассу метро — 20 секунд и мне вернули карту. Почему-то некоторые пассажиры думают, что эту операцию нужно было делать только тем, кто хотел воспользоваться МЦД в первые дни, а остальным не нужно. Так вот — нужно всем. Речь именно о вашей карте — ее нужно так сказать «познакомить» с МЦД.

- На «Тройке» записан абонемент и есть деньги в «Кошельке». Перекодирован только «Кошелек» и тогда не срабатывает абонемент, - одна из частых жалоб.

Представители МЦД говорят, что в таком случае необходимо повторно перекодировать карту в кассах метро. Для этого - обратиться в кассу метро и попросить полностью перекодировать вашу карту «Тройка»: сектор для абонементов и сектор билета «Кошелек». Услуга бесплатная.

Без валидации нет бесплатной пересадки

Пожалуй, одна из главных ошибок - у пассажира нет одной из валидации. Либо вошел, не приложив карту к валидатору, либо на выходе забыл. В итоге — одни не могут выйти на станции, на которую ехали, а другие — видят списание денег при пересадке в метро.

- Валидируйте карту «Тройка» на входе и выходе со станций МЦД. Если на станции нет турникетов, обязательно приложите карту к валидатору и дождитесь «галочки», - значится на официальном сайте МЦД в топ-5 пунктов, которые нужно знать.

Еще одна ошибка — пересадка на метро, но не там, где нужно. Знакомый Дмитрий рассказывает, что ехал из Подольска в Москву. Вышел на станции Бутово, зашел в книжный магазин, быстро купил книгу и вошел в метро на станции «Улица Академика Янгеля».

- Представляешь, я вписался в срок 90 минут, но с меня списали деньги за поездку в метро, - пожаловался мне Дмитрий.

Так оно и понятно - бесплатную пересадку с метро на МЦД можно совершать только на станциях, которые указаны как пересадочные. В конкретном случае, на станции Бутово вообще нет пересадки на метро. К слову, ближайшая — на станции Царицыно.

Избежать двойной валидации

На станции Царицыно рядом с турникетами установлены валидаторы. И куда прикладывать карту? Да, есть некая путаница. Главное избежать двойной валидации, иначе совершить бесплатную пересадку в метро не получится.

- Рядом с турникетами установлены валидаторы для того, чтобы в час пик при высокой загрузке турникетов пассажиры могли пройти через открытые ворота/створки и валидироваться уже на платформе либо на выходе, - объясняют в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Понятно, валидироваться на вход следует один раз: либо на турникете, либо на валидаторе. Такая система и на станциях Текстильщики, Подольск, Нахабино, Белорусский вокзал.

Еще один лайфхак - обязательно дождитесь подтверждающего зеленого сигнала на валидаторе, когда прикладываете карту «Тройка». Если убрать карту до появления галочки и зеленого сигнала, валидация не записывается.

Разобраться с зонами и тарифами

В соцсетях пишут, что у пенсионеров не срабатывают социальные карты. Чтобы ездить на МЦД бесплатно необходимо каждый месяц записывать бесплатный абонемент для проезда или оформлять льготу в прежнем режиме в кассах МЦД. При этом никакого отдельного входа для льготников нет, карту необходимо валидировать и на входе, и на выходе на турникетах, а вот на валидаторах не надо. Социальные карты бесплатных пассажиров блокировать за отсутствие валидации не будут.

- У меня социальная карта с записанным льготным проездным на метро за 395 рублей, но из Подольска до Савеловского вокзала деньги списали, - жалуется студент Николай из Подольска.

Вот и хочется передать Николаю, что даже, если бы у него был проездной за 1185 рублей на три месяца, то деньги бы, тоже списали. Ведь льгота действует только в пределах зоны «Центральная». Из зон «Пригород» или «Дальняя» нужно оформлять действующий билет со льготой в кассах МЦД.

- Я зашла на станции «Полежаевская», при входе списалась поездка с абонемента на 60 поездок, перешла с «Беговой» на МЦД, там снова приложила карту «Тройка». И на выходе в Лобне приложила карту — в итоге списали просто так 45 рублей, - написала в соцсетях москвичка Нина.

Система сбой не дала, просто нужно четко помнить, что по абонементу на 60 поездок можно ездить в зоне «Центральной» - при входе спишется одна поездка и все. А при выезде в зону «Пригород» (например, в Лобню) — еще 45 рублей.

- Для проезда в зоне «Пригород» можно пользоваться специальными абонементами пригородной зоны, - напомнили в Департаменте транспорта.

КСТАТИ

Если возникли проблемы с некорректным списанием при оплате проезда на МЦД, можно обратиться в любую кассу пересадочных с МЦД станций метро для проверки карты, через сутки вы сможете забрать карту, и если некорректное списание подтвердится, вам еще и подарят новую тематическую «Тройку» МЦД с балансом 100 рублей.